Nekateri otroci ostali doma zaradi obveznih mask

Kakšno je znanje?

Posamezni starši so se odločili, da otrok zaradi situacije, kakršna je, ne bodo poslali v šolo in jih šolajo na domu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Maske

Ljubljana – Že pred začetkom šolskega leta so nekateri starši na družbenih omrežjih napovedovali, da bodo svoje otroke raje šolali sami doma, kot da bi otroci nosili maske. Nekateri so to napoved tudi uresničili. Mnenja o osnovnošolskem šolanju na domu, ki ga zakonodaja omogoča že od leta 1996, so različna. Šole pa so že pred sedmimi leti opozorile, da bi morali učenci, ki se šolajo doma, opraviti izpite iz vseh predmetov, ki jih v šolah opravljajo njihovi vrstniki.»Možnost šolanja na domu je bila omogočena zaradi dolgotrajno bolnih ali tistih, ki odidejo v tujino. Pri nas imamo letos dva, ki se šolata na domu. Eden zaradi obveznosti pri treningu, drugi pa zaradi sedanjih razmer. Starši so presodili, da bi bilo za otroka preveč travmatično, če bi obiskoval šolo, v kateri nosijo maske,« je pojasnil ravnatelj OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani, sicer tudi predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev.Na ministrstvu so povedali, da so šole v anketi leta 2013 odgovorile, da se starši za šolanje na domu odločajo predvsem zaradi odsotnosti učenca (potovanje, tujina), na drugem mestu je bila sočasna vključenost učencev v druge tuje šole, to so zdaj že zakonsko uredili. Na tretjem mestu so bili nazorski in zdravstveni razlogi. Pečan pravi, da se mu zdi razlog, češ da je šolski sistem slab in da bodo zato vzeli poučevanje otrok v svoje roke, sporen: »V šolah moramo izpolnjevati celo stotnijo pogojev, da lahko izvajamo ta program, glede tega, kdo ga sme izvajati in kaj vse mora za to izpolnjevati. Na domu pa ga lahko izobražuje nekdo, ki ne nazadnje nima nobene izobrazbe, in otroci potem morda tudi ne prihajajo na izpite ob koncu leta.« Opozarja tudi na starše, ki otroka uradno šolajo doma, »v resnici pa otrok obiskuje šolanje po nekem neverificiranem programu v zasebnem podjetju, ki ga starši plačujejo«.Kako šolanje na domu poteka, ne preverja nihče. Pravica do tega je omejena le, če učenec preverjanja znanja ob koncu šolskega leta ne opravi uspešno. V tem primeru mora izobraževanje nadaljevati v javni ali zasebni šoli. Če učenec opravlja izpite in nacionalna preverjanja znanja, so starši izpolnili vse obveznosti, pravijo na ministrstvu in dodajajo, da če starši otroka potem vključijo še v katero drugo vrsto izobraževanja, »je to njihova odločitev«.Učenci, ki se šolajo na domu, ne opravljajo izpitov iz vseh predmetov. V prvi triadi preverjajo znanje slovenščine in matematike, v drugi triadi še znanje tujega jezika, v tretji triadi pa poleg teh treh še znanje zgodovine, domovinske in državljanske kulture, etike, športa, vsaj enega naravoslovnega, enega družboslovnega predmeta ter enega predmeta s področja umetnosti. Pečan opozarja: »Lahko se zgodi, da nekdo dobi zaključno spričevalo osnovne šole, ne da bi se eno samo uro izobraževal iz fizike ali kemije. Če država že omogoča to pravico, bi bilo nujno, da so pogoji za dokončanje izobrazbe enaki za tiste, ki hodijo v šolo, in tiste, ki se izobražujejo na domu.«Zakaj tega ne poenotijo, na ministrstvu ne povedo. Ker imajo ti učenci z izpiti manj pridobljenih ocen, točke za vpis v srednjo šolo posebej preračunavajo. Kakšno je njihovo dejansko znanje, ni znano, saj o tem ni bilo opravljene nobene raziskave. Znanja bi pri izpitih, ki jih opravljajo, lahko imeli res precej več in s tem tudi višjo oceno, kar je pomembno pri vpisu v srednjo šolo, pravi dr.s Pedagoškega inštituta: »Pri tem se odpira element pravičnosti. Učenec, ki se je šolal doma, predmetom, ki so mu bliže, lahko nameni več časa in je pri vpisu na neko srednjo šolo konkurenčnejši.« Po njenem mnenju je tak način izobraževanja primeren v ekstremnih okoliščinah: »Starši bi morali izhajati izključno iz dobrobiti otroka. In se zavedati vse resnosti tega, ali lahko sami poskrbijo za vse, kar vključitev v organizirano institucionalizirano šolanje prinese vsakemu posamezniku.«Koliko je novi koronavirus pripomogel k odločitvi staršev, da otroke šolajo doma, še ni znano, ministrstvo podatkov o šolajočih na domu za to šolsko leto še nima. Če je odločitev povezana z maskami, pa Klemenčičeva opozarja na učenje sooblikovanja kot tudi spoštovanja pravil v šoli: »V sooblikovanje odločitve o nošenju mask šoloobvezni otroci niso bili vključeni. Vendar s tem, ko jih učimo, da v določeni družbi obstajajo pravila, jih učimo, da je pravila treba spoštovati, ker le skupna pravila omogočajo koeksistenco družbe. Ob tem, ko vidijo, da odločevalci ne nosijo mask, ki so jih priporočili ali celo zapovedali, jih pa verjetno učimo nekaj drugega. Ena od pomembnih funkcij šole je tudi učenje spoštovanja pravil določene družbe, zato je zgled, ki bi ga morali dajati odločevalci, še pomembnejši.«