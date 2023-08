Nekateri politiki ne dojamejo, kako nepomembni so v tej katastrofi

»Ta sreda je drugačna za Slovenijo, vmes se je zgodila ujma z velikim opustošenjem, tik preden sva se usedla v studio, je v Ljubljani gostovala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen s širokogrudnimi obljubami o pomoči, ki bo prišla iz EU. Kaj so tvoje ključne zaznave?« je v uvodu Ali Žerdin vprašal sogovornika Janeza Markeša.

»Zagotovo je Slovenija drugačna, kot je mogoče sklepati po strokovnih analizah, gre za petstoletni dogodek. Slovenijo je zajela katastrofa, ki mislim, da je ljudi streznila, da obstaja nekaj, kar je večje od nas. V nas se je vzbudil občutek za solidarnost.«

Ob napovedani pomoči predsednice EK je Markeš dejal, da se je pokazalo, kako pomembna je koalicija držav v EU, ki si pomaga v naravnih nesrečah. »Občutek za solidarnost je natanko to, kar je v tem trenutku prepotrebna lekcija tega, zakaj sploh potrebujemo državo, na kakšen način jo potrebujemo, kako pomembno je, da nismo prepuščeni samo razmerju drug do drugega. Verjetno v tako velikem obsegu evakuacije nacionalnega duha ni bilo že od osamosvojitve dalje.«

Nekaj, kar je večje od nas

Žerdin je pri tem dejal, da civilizacija, katere del je Slovenija, del EU, izhaja iz prepričanja, da je človek tisti, ki je zagospodaril naravi, ki jo je ukrotil, ki si jo lahko podreja. »In to, kar je večje od nas, je prav ta ista narava, ki pa smo ji dali pospešek mi sami.«

Prevalje FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Markeš je poudaril, da znanost trenutno ne more ne zavreči ne potrditi neposredne povezanosti med toplogrednimi učinki, torej med spremembami vremena in tem dogodkom. »Čeprav je do neke mere povezava zelo verjetna, a tega v tem trenutku ni mogoče dokazati. V svetu so že poznani taki cikli, ki jih sicer ni mogoče datirati oziroma napovedovati po določenih letih. V Sloveniji so strokovnjaki povedali, da se nekatere projekcije za gradnjo oziroma razvoj mest ocenjuje po stoletnih projekcijah nevarnosti razlivanja vode. Plaz na Jesenicah nad Koroško Belo je že pred 300 leti porušil celotno vas, bila je katastrofa, ki je ljudi prestrašila. A so potem nanjo pozabili in na ruševinah oziroma na tem terenu spet postavili vas, ki je danes spet ogrožena. To je območje, o katerem se iz zgodovinskega spomina ve, da tam ni v redu graditi.«

Markeš nadaljuje, da je narava vedno večja od nas, da nas je spomnila, da je svet nevaren prostor. »Kar mi je všeč v vsem dogajanju, če to lahko rečem, je nebogljenost politikantov, ki bi radi iz vseh teh stvari izvlekli korist, poskušali svoje nasprotnike obtoževati, kako se obnašajo narobe. Ko ne dojamejo, kako nepomembni so v tej zgodbi. In kako nepomembna je njihova manira. Poskus nekaterih politikov obtoževati njihove siceršnje politične nasprotnike, kako ne delajo za ljudi, kot bi morali. A vendar se vsi trudijo, da bi nekaj storili. Napadi so zoprni, v veličini tega dogajanja so celo smešni.«