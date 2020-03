»Nekateri samozaposleni so na robu preživetja«

Leta 2017 je pod pragom tveganja revščine živela skoraj tretjina samozaposlenih.

V petek je pobudo za zaščito prekarcev in samozaposlenih sestavila tudi Levica, ki predlaga tri ukrepe: oprostitev plačila prispevkov vsem samostojnim podjetnikom, ki nimajo zaposlenih, do 1. julija 2020. V celoti bi oprostili plačilo prispevkov vse samostojne podjetnike, ki bodo v letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov, za polovico pa tiste, ki bodo v letu 2020 zaslužili med 20.000 in 35.000 evrov.

Drugi ukrep, ki ga predlagajo, je pomoč samozaposlenim in prekarcem, ki so ostali brez dela, ki naj se jim dodeli možnost prejema mesečnih izrednih pomoči v višini do neto minimalne plače. Tretji predlagani ukrep pa je pomoč delavcem študentom, ki so ostali brez dela in naj bi med 1. aprilom in 1. julijem letos imeli možnost zaprositi za dodelitev izrednih štipendij v višini državnih štipendij.

Ljubljana – »Z našo pobudo ne rešujemo sistemski anomalij, ampak želimo, da država pomaga tistim samozaposlenim, ki so socialno ogroženi in na robu preživetja,« pravi, ki je s skupino somišljenikov pripravila peticijo vladi za pomoč samozaposlenim zaradi posledic koronavirusa. V slabem dnevu jo je podpisalo več kot 3500 ljudi.Samozaposlenih je v Sloveniji več kot 100.000, kar je več kot 12 odstotkov delovnega prebivalstva. »Med njimi pa so taki, ki jih je kriza s koronavirusom odrezala od možnosti dela in zaslužka, tako da ne morejo plačati obveznih prispevkov za socialna zavarovanja,« pravi Maja Megla.Država, ki bo z ukrepi pomagala podjetjem in gospodarstvu, ne sme pa pozabiti na samozaposlene – samostojne podjetnike in samozaposlene v kulturi –, ki so prizadeti zaradi ohromitve javnega življenja. »Nekateri nimajo za kruh,« pravi Megla.Zato skupina – poleg Maje Megle so med pobudnikiin- apelira na vlado, da nemudoma sprejme interventni ukrep, ki bi veljal od 1. marca letos do uradne razglasitve konca epidemije, ko se bo ponovno vzpostavilo javno življenje.Predlagajo dva ukrepa: prvi je oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke. »Do oprostitve plačila v višini minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja naj bodo upravičeni tisti, ki bodo v celem letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bodo sredstva vrnili ob obračunu dohodnine,« razlaga Maja Megla.Drugi ukrep, ki naj ga sprejme vlada, pa je pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela in s tem brez sredstev za preživetje. »Če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, naj jim država nameni pomoč v obliki pokritja te razlike,« pišejo pobudniki.