Nekateri tuji obiskovalci nimajo prave predstave o težavnosti naših gora

Včeraj je dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote zopet reševala v gorah. Kot so sporočili s kranjske policije uprave, so bili okrog 9. ure zjutraj policisti obveščeni o treh obolelih oseb, ki so potrebovale pomoč na območju Doma Planika.

Ekipa je obolelim nudila pomoč in jih s helikopterjem Slovenske policije prepeljala v dolino. Ena oseba je potrebovala nadaljnjo zdravniško oskrbo, zato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Kot so pojasnili s PU Kranj, so pomoč na kraju nudili tudi gorski reševalci GRS Bohinj.

Na Severni steni zdrsnilo 30-letnemu alpinistu

Poleg tega so v četrtek policisti reševali še enkrat, in sicer v popoldanskih urah, ko je med plezanjem po Slovenski smeri Severne Triglavske stene 30-letni alpinist zdrsnil in se telesno poškodoval. Kot so pojasnili s policije, je bil alpinist ustrezno opremljen. Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Previdnost in preventiva

Policija pred še enim sončnim koncem tedna opozarja na previdnost v gorah. Že prejšnji vikend so zabeležili več nesreč v gorah. »Svetujemo in vas opozarjamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.« Svetujejo, da si ljubitelji gora vnaprej načrtujte turo, ki bo primerna njihovemu znanju, času, vremenu in psihofizičnim sposobnostim. Nujna je primerna opremljena.

Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer svetujejo, da pred odhodom v visokogorje preverijo vremensko napoved in tudi sproti spremljajo vremenske razmere.

Helikopter Cougar v Julijskih alpah, Kredarica 10. september 2018 [helikopterji, Cougar, Julijske alpe, gore, reševanje, Triglavski ledenik, Slovenska vojska] Foto

Svojce naj alpinisti obvestijo o turi

Poleg ustrezne psihofizične priprave in ture policija svetuje, da pred odhodom v gore svojce ali prijatelje obvestijo o tem, kam gredo in kakšna je tura. »Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami.«

Prav tako opozarjajo gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev, sob, da informirajo goste pred odhodom v hribe. Svetujejo obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.

»Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora, nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora. Želimo si, da bi ta vikend minil brez nesreč in da bi vsak imel varen korak,« so pri policiji zapisali v sporočilu za javnost.