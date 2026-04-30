Nekateri »životarijo, spet drugi so zasuti z nesluteno količino dela«

Slovenija se je na letošnji lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila dobro točko, a zaradi napredovanja drugih držav tri mesta. Med članicami EU pa je ohranila 18. mesto, so zapisali v tej organizaciji. Prvo mesto na lestvici ohranja Norveška.

Poslabšanje uvrstitve Slovenije v skupini 180 držav za 1,2 točke, na skupno 72,9 točke od stotih, ni veliko, padec na lestvici pa je tudi posledica napredovanja drugih držav, je pojasnil direktor urada mednarodne organizacije v Pragi Pavol Szalai.

Ugotavlja, da so se z zadnjimi spremembami na področju medijev, vključno s prenosom evropskega akta o svobodi medijev v slovensko zakonodajo, povečala sredstva za javno Radiotelevizijo Slovenija. Po drugi strani pa učinki zakona o preprečevanju t. i. strateških tožb (SLAPP) še niso vidni. Vsi ti ukrepi so sicer pripomogli k temu, da je Slovenija lani na lestvici pridobila kar devet mest, je spomnil.

Ob tem organizacijo skrbi, da ti ukrepi niso zadostni. Še zlasti je ta skrb po njihovih besedah utemeljena, ker nastaja nova desna vlada.

V organizaciji so v nadaljevanju navedli, da obrekovanje ostaja kriminalizirano, kar za novinarje po njihovih navedbah pomeni tveganje. Določen napredek na področju medijev pa ostaja tudi v senci negativnih trendov, kot so denimo tožbe proti N1 in Oštru in politični napadi na novinarje, vključno s primerom novinarja Mladine.

Prvo mesto na lestvici svobode medijev je tako kot lani zasedla Norveška, sledita pa Nizozemska in Estonija. Na zadnjih treh mestih so Kitajska, Severna Koreja in Eritreja.

Naša severna soseda Avstrija je na 19. mestu, Italija je na 56. mestu, Madžarska pa na 74. Hrvaška je zasedla 53. in Srbija 104. mesto. Enega večjih padcev so doživele ZDA, ki so zdrsnile po lestvici za sedem mest, s 57. na 64. mesto.

Prvo mesto na lestvici svobode medijev je tako kot lani zasedla Norveška. FOTO: Leon Vidic

Opozorila o preohlapni zakonodaji

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so ob objavi lestvice svobode medijev, na kateri je Slovenija nekoliko zdrsnila, opozorili, da so medijski zakonski okviri pri nas začrtani preohlapno, da bi zagotavljali profesionalno in neodvisno novinarsko delo in ščitili uredniško avtonomijo. Skrbijo jih tudi negativni trendi v tujini, zlasti ZDA.

Preohlapnost zakonodaje se trenutno kaže v finančnem izčrpavanju javnega medija, pa tudi v kadrovsko obubožanih uredništvih zasebnih medijev, kjer nekateri »dobesedno životarijo, spet drugi pa so zasuti z nesluteno količino dela«, je poudaril predsednik DNS Gašper Andrinek.

Posledica takšnih razmer se mu zdi predvsem pomanjkanje poglobljenih in preiskovalnih prispevkov in vse večja količina nepomembnih in senzacionalističnih »nenovic«. Po njegovem svarilu vse to vodi v upad zaupanja javnosti v novinarstvo, je zapisal v odzivu na danes objavljeno lestvico svobode medijev.

Ob tem je poudaril, da lahko novinarji veliko naredijo za izboljšanje razmer, če se uprejo »trendom nebrzdane hitrosti in gonji po klikih, ogledih in zlagani viralnosti kratkih p(r)ozornosti družbenih omrežij«. Za to pa bi potrebovali prodorno moč urednikov ter nenazadnje lastnikov. Slednji bi se morali zavedati velike odgovornosti, ki jo imajo z lastništvom novinarskega uredništva, je pozval.

V povezavi z uvrstitvijo tujih držav se je posebej ustavil pri ZDA, ki so svojo uvrstitev glede na lansko leto poslabšale za sedem mest in se uvrstile na 64. mesto. »Veliko skrb predstavlja padec indeksa svobode medijev v ZDA, ker vemo, da zgledi na področju medijev v Evropo pogosto pridejo z zahodne strani Atlantika,« je poudaril.