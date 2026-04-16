Nekaterih nalezljivih bolezni pri nas ni več

Nacionalni program cepljenja se z leti dopolnjuje in danes vključuje tudi številna priporočena cepljenja za odrasle, starejše in ranljive skupine. Letos je omogočeno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za dodatni dve generaciji prebivalstva, stari 43 in 44 let. Od jeseni pa bodo imeli dojenčki možnost nove zaščite proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV), z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi.

Čeprav se je letos proti gripi cepilo dobrih 42.000 ljudi več kot lani, je precepljenost še vedno nizka v primerjavi z zahodnoevropskimi državami. »Pomembno je vzdrževanje visoke precepljenosti oziroma izboljšanje precepljenosti pri vseh cepljenjih, ki jih zagotavlja nacionalni program cepljenja, tako za otroke in odrasle kot ranljive skupine,« je pred letošnjim svetovnim tednom cepljenja, ki bo pod sloganom Cepljenje ščiti vse generacije potekal od 24. do 30. aprila, poudarila dr. Marta Grgič Vitek, epidemiologinja in nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).