Nekdanja evropska poslanca: Odhod vodstva stranke v Bruselj nespameten

V obdobju, ko stranke že končujejo končni izbor list za evropske volitve, smo se o tem pogovarjali z nekdanjima evropskima poslancema Mojco Klevo Kekuš in Lojzetom Peterletom. Znano je, da je Peterle kritičen do tega, kako se je njegova NSi lotila sestavljanja liste. Sam meni, da bi jo morali sestavljati po evropskih merilih, vodilni strankarski ljudje iz nacionalne politike pa bi morali na listah nastopati le izjemoma.

Temu je pritrdila nekdanja evropska poslanka iz vrst SD in navedla, da je bilo mogoče čutiti odsotnost Boruta Pahorja, ko je stranko SD vodil iz Bruslja. Prikimala pa je tudi temu, da je v njihovi stranki mesto na listi kdaj nagrada za dobro delo v stranki. Je takšen izbor tudi razlog, da se le redki evropski poslanci v Bruslju jasno profilirajo? Peterle meni, da je za uspeh ključna izkušenost, Kleva Kekuš pa zagovarja (samo) omejitev na dva mandata. Z zagnanostjo in znanjem jezikov je mogoče uspeti.

Pričakovati je, da bo nosilec liste NSi predsednik Matej Tonin, potem ko njegov poskus za skupno listo SLS in Platforme sodelovanja Anžeta Logarja ni bil uspešen. Prvi so se odločili za samostojno listo, odločitev Logarja, da ne bo nastopil na evropskih volitvah, pa je po Peterletovem mnenju olajšanje tako za SDS kot NSi, a sam pričakuje, da se bo opredelil, kar ne bo nepomembno. Peterle si sicer še vedno želi skupno listo NSi in SLS.

Govorili smo o tem, katere teme bodo tokrat v predvolilni kampanji gotovo odmevale in ali razprava o zelenem prehodu, ki je zaradi kompleksnosti težko razumljiva, lahko privabi ljudi na evropske volitve. Gotovo pa bodo tema tudi migracije, za katere je Kleva Kekuš priznala, da morda levica res ne najde najboljšega odgovora. Kot Koprčanko in zaposleno na občini smo jo vprašali za mnenje o tribuni SDS na to temo.

Govorili smo o lobiranju, njunih izkušnjah, o vplivu zadnje podkupovalne afere in o tem, ali pričakujeta tektonske premike pri sklepanju povolilnih koalicij.