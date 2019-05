Nekdanja generalna sekretarka vlade Liljana Kozlovič začasno na čelo agencije za okolje

Vlada je za v. d. generalne direktorice agencije za okolje imenovala Lilijano Kozlovič. Nekdanja policistka in načelnica koprske upravne enote je na polovici prejšnjega mandata zapustila poslanske klopi in prevzela vodenje generalnega sekretariata vlade. Kozlovičeva je tudi nekdanja podpredsednica SMC, katere član je tudi okoljski minister Simon Zajc.



Agencijo bo kot vršilka dolžnosti lahko vodila do imenovanja generalnega direktorja s polnim mandatom, vendar največ šest mesecev.



Kozlovičeva bo na čelu agencije za okolje zamenjala vršilca dolžnosti Gregorja Slugo, potem ko na natečaju za generalnega direktorja državne agencije za okolje ni na čelo agencije imenovala nikogar.



Agencija za okolje tako ostaja brez generalnega direktorja s polnim mandatom, saj je Joško Knez lani novembra odstopil s položaja. Krive so ugotovljene nepravilnosti v dveh postopkih, ki jih je Arso vodil v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Neodvisna komisija za notranji nadzor je takratnemu okoljskemu ministru Juretu Lebnu predala sklepne ugotovitve, da so bila pri postopkih kršena načela samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Knez je Lebnu ponudil odstop, ki ga je minister sprejel.