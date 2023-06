Nekdanja novozelandska premierka bo napisala knjigo o vodenju

Nekdanja novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je februarja po petih letih na položaju odstopila, je danes napovedala, da bo napisala knjigo o vodenju. Kot je dejala 43-letnica, se bo v njej izognila običajnim političnim zgodbam in bo napisala nekaj, kar bi jo navdihnilo, če bi bila 14-letnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ardern, ki je Novo Zelandijo od leta 2017 do letos vodila skozi naravne nesreče, pandemijo covida-19 in najhujši teroristični napad v zgodovini države, ima na družbenih omrežjih tudi po odstopu še vedno na milijone sledilcev. Zdi se, da je v tujini celo bolj priljubljena kot doma.

V objavi na Instagramu je sporočila, da si ne želi napisati knjige o novozelandski »notranji politiki zadnjih petih let«, temveč o tem, kako postati »svojevrsten vodja«, ki prispeva k spremembam, piše britanski časnik The Guardian.

Kot je dejala, upa, da bo to knjiga, ki bi jo »navdihnila in spremenila, če bi bila znova stara štirinajst let«. Datum njenega izida še ni določen, pri projektu pa sodelujejo založbe Penguin, Macmillan in Crown, kar pomeni, da bo knjiga na voljo v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji in na Novi Zelandiji.