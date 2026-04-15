Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek se je že vrnila na RTV Slovenija

Mojca Šetinc Pašek, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda, a je mandat zaključila kot nepovezana poslanka, se je po poročanju Večera vrnila na javni zavod RTV Slovenija. Leta 2022 je bila Šetinc Paškova izvoljena kot poslanka Gibanja Svoboda, vendar pa so jo oktobra leto kasneje izključili iz stranke. Septembra lani se je nato priključila skupini Socialnih demokratov.

Delovno mesto ji je med poslanskim mandatom mirovalo, na marčnih parlamentarnih volitvah pa se v državni zbor ni uvrstila. Na naš klic se je odzvala, vendar na vprašanje, ali drži, da se vrača na RTV Slovenija in kaj bo tam počela, ni odgovorila. Dejala je le, da ni več javna osebnost, in takoj prekinila klic.

Delodajalec ji mora, kot še poroča Večer, omogočiti vrnitev na enako oziroma enakovredno delovno mesto. Mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja javnim uslužbencem namreč omogoča zakon o javnih uslužbencih.

Prehajanje iz novinarstva v politiko

To sicer ni prvi primer prehajanja iz novinarstva v politiko in nazaj. Ljerka Bizilj, prav tako novinarka RTV Slovenija, je bila do 1. februarja leta 1996 članica poslanske skupine LDS, potem je postala neodvisna poslanka. Kariero je nato nadaljevala kot novinarka in urednica na nacionalni televiziji.

Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanja, kakšno delovno mesto bo zasedla nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek in ali se jim zdi prehajanje med novinarstvom in političnim parketom etično. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.