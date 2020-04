Nekdanji državni sekretar Franc Breznik se vrača v poslanske klopi

Sedaj že nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve,, se po odstopu s funkcije vrača v državni zbor kot poslanec. Iz parlamenta se tako umika poslanka, ki je v poslanskih klopeh nadomeščala Breznika od 20. marca, ko je bil imenovan za državnega sekretarja. Nuša Ferenčič je sodelovala le na eni sami seji državnega zbora in sicer 2. aprila, na dan, ko je policija ustavila Breznika, ki je službenim avtomobilom po avtocesti vozil prehitro in s skoraj promilom alkohola v krvi.Njegovi vrnitvi v poslanske klopi ostro nasprotuje stranka Levica, ki meni, da bi se moral Breznik, »Kot izvoljeni predstavnik ljudstva bi še toliko bolj zavedati svoje funkcije in dajati zgled s svojim ravnanjem ter odstopiti.« »Njegovo početje dokazuje, da vodilna politična kasta svoje privilegije razume kot samoumevne,« v sporočilu za medije opozarja Levica. K njegovemu odstopu je v državnem zboru pozvala tudi poslanka Levicein zahtevala, da se predsednik državnega zborado tega opredeli. Zorčič jo je zavrnil, rekoč, da za njegovo opredelitev ni pravne podlage. V nadaljevanju seje je Zorčič Breznika povabil, da se vrne v poslanske klopi.Breznik je o incidentu molčal in šele dva tedna pozneje, po tem, ko je POP TV razkril dogajanje, ministru za notranje zadeveponudil svoj odstop. Kljub zahtevam stranke Levica, je odstopil le s funkcije državnega sekretarja ne pa tudi kot poslanec stranke SDS.Stranka Levica je v sporočilu medijem danes zapisala, da je Breznikovo ravnanje nedopustno zaradi česar bi moral nemudoma odstopiti tudi kot poslanec. A ni problematičen le Breznikov prekršek, pač pa v Levici opozarjajo tudi na odzive po razkritju. »V teh dneh smo od Breznika in od njegovega nadrejenega ministra Aleša Hojsa slišali mnogo nedopustnih izjav v imenu opravičevanja neopravičljivega dejanja vožnje pod vplivom alkohola. Minister je dejal, da je potrebno preveriti, ali je bil Breznik žrtev zasede.​Prekršek se je relativiziralo, češ da je, preden je sedel za volan, spil le dva kozarčka. Da je šlo za sestanek z donatorji za dobrodelni namen. Da je drugače dober človek. Med njimi je bila verjetno najbolj odmevna ta, da ni potrebe po sankcijah, ker se ni nikomur nič hudega zgodilo,« so zapisali.V Levici so mnenja, da je odnos najvišjih funkcionarjev ministrstva za notranje zadeve do resnosti vožnje pod vplivom alkohola ne le nedopusten za osebe temveč tudi v posmeh vsem žrtvam prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola.Breznik pa je dejanje opravičeval rekoč, da se je sestal z predstavniki podjetja Rastoder in jih prosil za pomoč v pandemiji prizadeti občini Lenart v obliki pošiljke banan in čebule. Podjetje Rastoder se je sicer pred tem znašlo v policijski preiskavi zaradi suma tihotapljenja kokaina.