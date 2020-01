Nekdanji poslanec SDS bo moral stranki povrniti stroške iz kampanje

Ljubljana – Nekdanji poslanec SDS, ki je avgusta 2016 izstopil iz stranke in poslanske skupine , bo moral zaradi prestopa v drugo poslansko skupino po odločitvi višjega sodišča stranki SDS povrniti stroške volilne kampanje v letu 2014 v višini 5.161 evrov skupaj z zamudnimi obrestmi, so čviknili v SDS , kjer pa sodbe ne razkrivajo v celoti. Lah, ki s sodbo še ni seznanjen, bo - kot je navedel za STA - komentar podal šele, ko jo bo dobil.Lah je sicer nekaj časa deloval kot nepovezani poslanec, potem pa se je za nekaj časa vključil v NSi in njeno poslansko skupino . A se je aprila 2018 odločil tudi za izstop iz NSi, takrat je povedal, da je že ob svoji pridružitvi NSi dejal, da ga v poslanski skupini ne bo več, kone bo več predsednica stranke.Neuradno pa se je špekuliralo, da naj bi se za odhod iz NSi po tistem, ko so interne ankete, ki jih je opravila NSi, v volilnem okraju, kjer je želel kandidirati, pokazale prednost drugi kandidatki. To naj bi bila, aktualna direktorica novomeške občinske uprave in nekdanja generalna direktorica veterinarske uprave oz. pozneje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.