Nekdanji poslanec SDS Magyar vložil tožbo zoper poslanko Svobode Šetinc Pašek

Nekdanji poslanec SDS Janez Magyar je zoper poslanko Svobode Mojco Šetinc Pašek, ki je predsednica preiskovalne komisije DZ o sumih nezakonitega financiranja strank, vložil odškodninsko tožbo, poroča N1. Ker mu je Šetinc Pašek vabilo na zaslišanje pred komisijo vročila med novembrsko redno sejo DZ, od nje zahteva 5200 evrov.

Poslanka Šetinc Pašek je na začetku seje DZ 21. novembra lani v okviru postopkovnega predloga vročila vabilo na sejo komisije tedaj še poslancu Magyarju, ker da ta ni prevzel pošte. S tem si je zaradi zlorab postopkovnega predloga prislužila opomin predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Magyar je bil sicer na zaslišanje pred komisijo vabljen že 17. novembra lani, a se ga ni udeležil. Prav tako ni prevzel vabila na zaslišanje ali opravičil svoje odsotnosti, je na seji preiskovalne komisije tedaj pojasnila njena predsednica Šetinc Pašek.

Ponovno je komisija Magyarja zato na zaslišanje povabila 9. decembra. Ker pred sejo DZ 21. novembra preiskovalna komisija še ni prejela povratnice, da je Magyar dvignil pošto, mu jo je poslanka med sejo vročila kar v poslanskih klopeh.

Magyar je tedaj zatrdil, da je pošto prevzel tistega dne zjutraj, preden mu je Šetinc Pašek prinesla kuverto. Klakočar Zupančič pa je okrcala tudi njega, saj da je neprevzemanje pošte državnih institucij za javne funkcionarje zavržno in sramotno. Tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je tedaj opozorila, da je Šetinc Paškova kršila poslovnik in da je ta manever storila z namenom, da javno ožigosa poslanca, ki da je dvignil vabilo.

Mojca Pašek Šetinc, poslanka Gibanja Svoboda. FOTO: Leon Vidic

Po informacijah N1 so člani komisije povratnico, da je Magyar dvignil pošto, sicer prejeli dva dni po seji, torej 23. novembra.

Ob dobro ime in čast

Šetinc Pašek je s svojim ravnanjem na seji okrnila njegovo dobro ime in čast, po poročanju N1 v tožbi navaja Magyar. Za vročitev pa se mu na tej isti seji ni želela opravičiti, kot je zahteval. Očita ji tudi, da je bil njen namen, da mu škoduje pred drugim krogom lokalnih volitev.

Magyar se je namreč v drugem krogu lokalnih volitev, ki so potekale 4. decembra lani, vnovič potegoval za župana Lendave. Funkcijo je sicer opravljal že do lanskih aprilskih parlamentarnih volitev, ko je bil izvoljen za poslanca. Volivci so Magyarju v drugem krogu lokalnih volitev namenili 55,21 odstotka glasov in ga s tem ponovno izvolili za župana Lendave, s čimer mu je prenehala tudi funkcija poslanca.

Magyar je nato v zaslišanju parlamentarne komisije 9. decembra zanikal, da bi kampanjo pred državnozborskimi volitvami, na katerih je bil izvoljen za poslanca, financiral z občinskimi sredstvi preko zakupa objav v medijih, ki jih izdajajo Nova obzorja, katerih 30 odsotni lastnik je stranka SDS. Med drugim je za objavo fotografije v Demokraciji, na kateri Magyar kuha bograč za Guinnesov rekord, Občina Lendava odštela 3000 evrov. Mediji z večjim dosegom, kot so Siol.net, 24ur, N1 in tudi STA, so to novico objavili brezplačno.