Nekdanji vidni član SDS Miha Brejc s peticijo poziva k odstopu Stevanovića

Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik DZ Zoran Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato s spletno peticijo zbira 10 tisoč podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanovića s funkcije predsednika DZ zahtevajo še, da stranke SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica na prvi seji DZ po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo DZ o aferi Black Cube.

Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je za STA povedal, da Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. »K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo,« je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

Kakšne bodo posledice peticije, Brejc, ni želel napovedovati, počakal pa bo na odziv ljudi in tistih, ki jim je peticija namenjena. FOTO: Leon Vidic

»Mene zelo moti, da smo kot evropska demokratična država prišli do točke, ko najvišji organi države ne spoštujejo ustave, ko se predsednik vlade v bistvu norčuje iz ustavnega sodišča in tako naprej. To je izrazit primer nedemokratične politične kulture in na to je treba opozoriti,« je prepričan Brejc.

S peticijo na spletni strani stevogohome.si želi spodbuditi tudi k razmisleku, »ali je kršitev ustave drugega človeka v državi, predsednika DZ, nekaj, mimo česar se lahko gre brez težav, ali je to vendarle alarm«. Pobuda pa je po njegovih besedah tudi ogledalo politiki in predsedniku DZ.

Kakšne bodo posledice peticije, Brejc, ni želel napovedovati, počakal pa bo na odziv ljudi in tistih, ki jim je peticija namenjena. Peticija bo odprta, dokler bo število podpisov raslo, je še dejal. Pod peticijo, ki so jo objavili dopoldne, se je v nekaj urah podpisalo okoli 1500 ljudi.

Spomnil je tudi, da so julija štirje ustavni pravniki na seji komisije DZ za poslovnik soglasno ocenili, da koalicija skupaj z Resnico krši ustavo, ker je dvakrat zavrnila dnevni red sej DZ, s čimer je preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij DZ o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank.

Pobuda pa je po Brejčevih besedah tudi ogledalo politiki in predsedniku DZ. FOTO: Leon Vidic

»Človek bi pričakoval, da, če v ustavi izrecno nekaj piše, se to spoštuje,« je dejal Brejc. Stevanović je namreč na kolegiju predsednika DZ potrdil dnevni red, kamor sta bili uvrščeni točki o odreditvi preiskovalnih komisij DZ, naslednji dan pa je na seji DZ glasoval proti temu istemu dnevnemu redu, je spomnil. »Takega ravnanja po mojem v evropskem prostoru ni,« je pristavil.

Konec julija so sicer razrešitev Stevanovića s funkcije predsednika DZ predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.