Zdravnik Ivan Radan je dokončno oproščen

Ljubljana - Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je 6. novembra 2018 Ivana Radana, nekdanjega zdravnika na ljubljanski Nevrološki kliniki - po skoraj triletnem sojenju oprostilo štirih ubojev svojih pacientov, prav tako so ga oprostili neupravičenega snemanja, zlorabe položaja s predpisovanjem receptov ter ponarejanja listin za bolniško odsotnost, a tožilstvo s tako odločitvijo ni bilo zadovoljno.Tožilka se je na sodbo pritožila iz razloga bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega zakona ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, višje sodišče v Ljubljani pa je po 12. marca opravljeni seji in po posvetovanju 16. marca 2020 pritožbo zavrnilo kot neutemeljene in potrdilo prvostopenjsko sodbo. S tem so Radana dokočno oprostili.Slednji je v času sodnega postopka septembra 2015 vrnil zdravniško licenco, pred tem pa je zdravil najhuje bolne na oddelku za intenzivno terapijo.Tožilstvo je sicer zanj zahtevalo 20 let zapora in prepoved opravljanja zdravniškega poklica. Sprva mu je očitalo umore šestih bolnikov. Tožilkaje pozneje umaknila očitke za dva umora, potem pa je tudi očitke o umorih preostalih štirih bolnikov prekvalificirala v uboje.V obrazložitvi oprostitve kaznivih dejanj ubojev je sodnikv prvostopenjski sodbi opozoril na pomanjkanje materialnih dokazov. Prav tako pri nobenem bolniku po njegovih besedah ni bilo mogoče sodnomedicinsko ugotoviti vzroka smrti, saj pri nobenem takoj po smrti ni bila izvedena obdukcija, izkop pa zaradi upepelitve ni bil več mogoč.Ob utemeljitvi oprostilne sodbe za Radana je sodnik tožilki očital, da je obtožbe gradila na osebnih okoliščinah obdolženca. A če je nekdo lažnivec, odvisnik ali osebnostno moten, to še ne pomeni, da je morilec, je dodal. Po Jančarjevih besedah izpred poldrugega leta je tožilstvo, ker je izhajalo iz subjektivnih okoliščin posameznika, spregledalo objektivne. Spomnil je na izraz, da je pravica slepa in ob tem dodal, da tožilstvu ne bi škodilo, če bi si občasno nataknilo prevezo slepote pravice.Več o sodbi Višjega sodišča pa v jutrišnji izdaji Dela.