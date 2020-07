Nekoč mondeni Portorož je izgubil kompas

»Predlagamo, da bi občina skupaj s turističnim združenjem in drugimi deležniki pripravila akt, ki bi določil, kakšne vsebine to turistično mesto potrebuje in kako naj se razvija naprej,« pravi Grega Šubic, predstavnik podjetja GDA, ki ima v najemu občinska lokala v Portorožu. Opozarja, da se v kraju množijo sezonske prodajalne sladoleda in hitre hrane, ki znižujejo raven ponudbe.»Skrajni čas je, da iz predalov vzamejo eno od številnih strategij in vizij te občine, ki so jih, predvidevam, ne ravno brezplačno, pisali že premnogi, če ne že vsi dosedanji svetovalci in uslužbenci,« ošvrkne piranske občinarje. Šubic, ki ...