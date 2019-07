FOTO:Nekoč so jih enačili s polko in klobaso

258 milijonov ljudi po svetu je migrantov, Slovencev je pol milijona

75 milijonov migrantov gosti Evropa

40 milijonov migrantov je Evropejcev

35 milijonov migrantov prihaja iz Afrike, Azije in Južne Amerike

Zvone Žigon, vodja sektorja za Slovence po svetu na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. FOTO: Osebni arhiv

Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. FOTO: Mediaspeed

Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa:



»Slovenski poslovneži v svetu pravijo, da je v Sloveniji še vedno preveč birokracije in davkarije. Da smo premalo fleksibilni. Primer je mala butična pivovarna čez mejo, v Avstriji. Lastniki so se štiri leta trudili za dovoljenja v Sloveniji. Rekli so jim, da ni dovolj vode. V Avstriji so dovoljenja dobili v enem mesecu, vodo zdaj zajemajo dva kilometra od Gornje Radgone, pivo, ki velja za tretje najboljše v svetu, pa izvažajo tudi k nam. Zagotovo bi se dalo narediti več, a žal zaenkrat ni dovolj politične volje.«



Poslali po mlade, prišli »starci«

Zvone Žigon, vodja sektorja za Slovence po svetu na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. FOTO: Osebni arhiv

Zvone Žigon, vodja sektorja za Slovence po svetu na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu



»Ob razmeroma hitrem 'odmiranju' do nedavnega ustaljenih oblik 'društvenega' življenja, ki so bile značilnost prve generacije izseljencev pretežno nižjega izobrazbenega in socialnega izvora, se ob hkratni uveljavitvi novih načinov komuniciranja (internet) uveljavlja nova podoba slovenskega izseljenstva. Ta v veliki meri temelji na 'gospodarskem' sodelovanju z matično domovino ali vsaj na tovrstnem razmišljanju.«

Ljubljana – Po svetu je razseljenih okrog pol milijona Slovencev, kar je petstotina vseh migrantov na zemeljski obli. Približno 70.000 od njih je zdomcev, ki so odšli predvsem iz ekonomskih razlogov; nov dom so si našli pretežno znotraj Evrope. Skoraj 300.000 pa je izseljencev ali t. i. ekonomskih in političnih migrantov, ki v očeh »matice« na srečo niso več, kar so bili …, vodja vladnega sektorja za Slovence po svetu, ugotavlja, da pojem slovenski izseljenec »dobiva drugačne konotacije«, kot jih je imel v času »stereotipa polke in klobase«; da vse bolj dobiva podobo študenta na »delu« v tujini, strokovnjaka, celo pogumnega podjetnika, ki je pripravljen na gospodarsko sodelovanje z matično domovino. In kakšen je njen odnos do »tujih poslovnežev slovenskega rodu«? So ti cenjeni le na deklarativni ravni ali se odnos izboljšuje tudi v praksi? Na ta in podobna vprašanja bo lažje odgovoriti po tokratni prvi julijski nedelji, ki je že tradicionalno posvečena Slovencem v svetu. Letos so moči okrog prireditve Dobrodošli doma prvič združile štiri organizacije, Slovenski svetovni kongres, Združenje SIM, Slovenija v svetu in Rafaelova družba.Predsednik Svetovnega slovenskega kongresaje do odnosa, ki ga ima matična domovina do tujih poslovnežev slovenskega porekla, kritičen: »Dalo bi se še marsikaj narediti,« pravi. Njegovo mnenje deli tudi Žigon: »Trudimo se. Na vsebinski strani, v povezavi s carinami, davki za investitorje, priznavanjem izobrazbe, pri nostrifikacijah diplom se razmere sicer izboljšujejo, a še niso idealne.«Slovenija je glede na meddržavna gibanja nesporno del globalnih migracijskih trendov. Pripravljalci migracijske vladne strategije ugotavljajo, da v svetu poteka »globalna bitka za usposobljen kader, zato je še pomembnejše, da država ustvarja takšno okolje, ki takšen kader privablja«. V tem kontekstu so dobrodošli Slovenci, ki so se izselili, prav tako njihovi potomci, pravijo. Zgled so nam lahko Irci, Portugalci, Grki, pa celo Armenci, ki to intenzivno prakticirajo. Zanimiva je izkušnja bivše Jugoslavije, ki je kmalu po drugi vojni v vse velike izseljenske desetinacije poslala ladje, da bi domov pripeljale mlade, sposobne ljudi; vrnili pa so se večinoma starejši ... Medtem ko je največ slovenskih zdomcev odšlo v Nemčijo, na Švedsko in v Švico, so izseljenci poselili zlasti ZDA, Kanado, Argentino in Avstralijo.