Nekulturne ovire do kulturnega življenja

Načelo enakosti: Javni prostori so za osebe z invalidnostmi prepogosto nepravično nedostopni. Vsak posameznik naj začuti, da ima mesto v skupnosti.

Povprečen človek je najbrž ravnodušen do okoliščin, ki jih soljudje s fizičnimi ali psihičnimi problemi občutijo kot prepreke ali celo kot nepremostljive ovire. Toda če bi se znašel v takšnem stanju, bi hitro občutil na svoji koži, kako neusmiljeno diskriminatorna je večina infrastrukture, saj je namenjena predvsem mladim, čilim in zdravim uporabnikom. Stopnice so previsoke, podvozja avtobusov in vlakov pretirano oddaljena od tal, aviomostovi na letališčih samevajo v brezdelju zaradi pohlepa nizkocenovnih prevoznikov, klanci so prestrmi, premalo je dvigal, klančin, zvočnih signalov in drugih človekoljubnih pripomočkov. To prav tako velja za kulturne objekte, denimo gledališča, opere, kinoteke, muzeje, galerije, knjižnice, knjigarne, dvorane in odre, ki niso enako prijaznih do vseh, zato ...