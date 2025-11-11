Nemci pošiljajo k nam tudi neupravičene zahtevke

V nadaljevanju preberite:

Podjetnica iz Ljubljane je prejela dopis, v katerem je podjetje Copytrack iz Berlina od nje zahtevalo dobrih tisoč evrov nadomestila, ker naj bi na svoji spletni strani nelegalno uporabljala fotografijo: »Bili smo obveščeni, da verjetno uporabljate sliko brez dovoljenja,« se je glasilo sporočilo Marcusa Schmitta, direktorja podjetja Copytrack.

Podjetje je priložilo tudi dve možnosti finančne poravnave: ob takojšnjem izbrisu domnevno nelegalno uporabljene fotografije bi morala Copytracku nakazati 1050 evrov, v primeru enoletne nadaljnje uporabe pa 1168,76 evra. Toda podjetnica fotografij po lastnih navedbah sploh ni uporabljala nezakonito.

Copytrack oziroma RD Legal GmbH, kot so se letos preimenovali v poslovnih imenikih, v dopisu zahteva, naj mu slovenska podjetnica najprej pošlje dokazilo o veljavni licenci za uporabo fotografije na področju Zvezne republike Nemčije: »Prosimo, da upoštevate, da ste dolžni posredovati informacije o uporabi slike, da naš klient in mi lahko preverimo zakonitost takšne uporabe.«

Pomembno je, kdo je dejanski imetnik pravic in ali je ta imetnik pravic res pooblastil podjetje Copytrack. - Urad RS za intelektualno lastnino

Na koncu pa zagrozijo s »precej višjimi dodatnimi stroški«, če bodo – ob nepredložitvi dokazila o veljavni licenci ali neplačilu – morali primer predati partnerskemu odvetniku. Iz podjetja Copytrack se niso odzvali na naša vprašanja o tem, kako poiščejo domnevno sporne fotografije ter kakšen je odstotek neupravičenih zahtevkov, ki jih pošiljajo po svetu.