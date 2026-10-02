Nemčija in Slovenija: Tradicionalno dobri odnosi in nove priložnosti

Potem ko sta se slovenski in nemški zunanji minister Tone Kajzer in Johann Wadephul srečala že poleti v Nemčiji, je danes sledilo še srečanje v Ljubljani. Sogovornika sta poudarila, da so odnosi med državama že tradicionalno dobri in da imata državi kljub strukturni krizi nemškega gospodarstva tudi na ekonomskem področju številne načrte za sodelovanje. Minister Wadephul, ki se je v Sloveniji ustavil na turneji v regiji, je poudaril, da se članice EU ne smejo pustiti razdeliti, kar poskuša doseči predvsem Rusija, in da je EU najmočnejša, ko je enotna. Nemški zunanji minister je te dni obiskal Italijo in Črno goro ter se udeležil srečanja v okviru Berlinskega procesa, ki ga je za širitev EU na Balkan vzpostavila prav njegova država. Poudarek obiskov je tako veljal širitvi EU, ki jo ...