Nemčija na rdeči seznam uvrstila Primorsko-notranjsko regijo

Ob povratku karantena

Nemčija je med rizične dežele zaradi okužb z novim koronaviruson uvrstila tudi Primorsko-notranjsko regijo v Sloveniji, so včeraj objavili na portalu berlinskega Inštituta Roberta Kocha.Gre za regijo, ki obsega občine Pivka, Postojna, Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška Dolina. Stopnja okuženosti v njih je zelo različna. Številne primere okužb o evidentirali v družbi Pivka perutninarstvo , po drugi strani imajo po podatkih sledilnika za covid v občini Loška dolina en sam aktiven primer okužbe. Na zemljevidu slovenskih okužb sta še vedno najbolj rdeča Ljubljana in Maribor.Prav tako so Nemci, kot piše STA, svoj seznam rdečih območij danes razširili še na druge pokrajine v Franciji, Avstriji, Češki in med drugim tudi na Hrvaškem. V Berlinu odsvetujejo vsa potovanja na tovrstna tvegana območja zaradi covida-19.Za vse, ki želijo vstopiti v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh na teh tveganih območjih, je obvezna karantena. Oceno, katero območje se uvrsti na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve.Načeloma se na ta seznam uvrstijo območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh zabeležili več kot 50 novih okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Upoštevajo pa tudi druge kriterije, še navaja Inštitut Roberta Kocha na svoji spletni strani.