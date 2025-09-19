Nemogoča izbira med begom brez vrnitve in smrtjo

V nadaljevanju preberite:

Dejstvo, da so Združene države v varnostnem svetu Združenih narodov v četrtek zvečer z vetom že šestič v zadnjih dveh letih preprečile sprejetje resolucije o takojšnji, brezpogojni in trajni prekinitvi ognja na območju Gaze, je dalo izraelski okupacijski vojski nov pospešek pri množičnem pobijanju in izganjanju izčrpanih, sestradanih, bolnih, ranjenih in globoko travmatiziranih ljudi iz mesta Gaza na severu palestinske enklave, kjer poteka eno do zdaj najbolj strahotnih dejanj izraelskega genocida. Do zdaj.