Nemškemu investitorju zadišale Terme Čatež

Tuji skladi so bili kupci terjatev do več slovenskih podjetij, ki so bile ob sanaciji bank prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank. Ta je terjatve z velikimi diskonti prodala, praviloma nestrateškim lastnikom. Kdo je torej zmagovalec te faze slovenske tranzicije? Odgovor na vprašanje, kdo je zmagovalec obdobja, ki je sledilo po sanaciji bank, ni preprost. Gotovo pa so v tem obdobju služili večinoma tuji skladi, saj slovenskega kapitala ni bilo oziroma tisti, ki bi lahko izvedli nakup terjatev, si tega niso upali. Med pomembnimi kupci terjatev od Družbe za upravljanje terjatev bank je bil tudi sklad York, ki je kupil terjatve do holdinške družbe Sava in jih pretvoril v lastniški delež ter ga nato lani prodal. Kupil je tudi terjatve do DZS, ki zdaj za njihovo poplačilo prodaja Terme Čatež. Zanimanje zanje je izkazalo več interesentov, med njimi tudi iz Nemčije. Koga še zanimajo Terme Čatež?