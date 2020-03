Neodgovorneži so jih odpeljali v Turčijo

Zaprta letališča, karantena

»Vaš strah ni razlog za odpoved in povrnitev denarja,« so nekaj dni pred odhodom ob širitvi koronavirusa zaskrbljeni potnici, ki je potem prejšnji petek s skupino starejših turistov vsemu navkljub odpotovala v Turčijo, odgovorili v očitno nizkocenski slovenski turistični agenciji. V Združenju turističnih agencij Slovenije (ZTAS) so zgroženi.V izjavi za javnost, podpisal jo je generalni sekretar, so zapisali, da »ZTAS in vse njegove članice, najostreje obsojamo takšno ravnanje agencije, ki po vsem nam dostopnih informacijah ni naša članica. To ravnanje se nam zdi v času, ko vse naše članice uporabljajo vsa možna sredstva za vračanje slovenskih gostov domov, ne glede na ceno in napor, povsem nedopustno. Pošiljanje gostov z letalom na pot v času, ko se zapirajo vse letalske povezave Evrope s svetom, se nam zdi nemoralno, neetično dejanje in se od njega v celoti distanciramo.«Skupina turistov je tako v Turčiji, vprašanje pa je, kako se bodo vrnili. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana bo od jutri zaprto, za potnike iz držav, ki niso članice EU za nedoločen čas. Slovenski potniki se nemoteno težko vrnejo preko drugih letališč - če jim v Zagrebu ali v Avstriji že dovolijo izkrcanje morajo namreč takoj v štirinajstdnevno karanteno.Primer skupine, ki je obtičala na beograjskim letališču Nikole Tesle v Surčinu po pristanku letala iz Dubaja, slovensko zunanje ministrstvo pa je preko stikov s srbskimi oblastmi uspelo, da so se z avtom lahko odpeljali proti domu, je izjema, ki potrjuje pravilo. Srbija je namreč slovenskim državljanom po besedah vodje slovenske konzularne službe Andreja Štera povsem upravičeno naložila vrnitev v Dubaj.