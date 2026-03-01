  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Neplačnikom na avtobusih LPP je odklenkalo

    Zaradi nediscipline pri nakupih in potrjevanju vozovnic na mestnih avtobusih bo ljubljanska občina drastično zvišala globe.
    Globe za neupoštevanje pravil glede vozovnic v mestnem prometu bi se zvišale s  sedanjih 40 evrov  na 100 evrov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Globe za neupoštevanje pravil glede vozovnic v mestnem prometu bi se zvišale s  sedanjih 40 evrov  na 100 evrov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA
    1. 3. 2026 | 09:13
    1. 3. 2026 | 09:13
    2:55
    Na magistratu predlagajo zvišanje globe za neupoštevanje pravil glede vozovnic v mestnem prometu s sedanjih 40 evrov na 100 evrov. S tem želijo na občini izboljšati disciplino pri nakupih in potrjevanju vozovnic. Poleg tega bi po predlogu veljavnost vozovnic preverjali tudi kontrolorji brez uniform.

    Kot je razvidno iz gradiva za obravnavo na seji mestnega sveta 23. marca, bi kršitelj ob plačilu v osmih dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga plačal polovični znesek, torej 50 evrov.

    Na MOL zvišanje globe utemeljujejo z željo po doseganju večje discipline uporabnikov mestnega linijskega prometa tako pri nakupih vozovnic kot njihovem potrjevanju. Od števila potrditev je namreč neposredno odvisna višina financiranja izvajalca gospodarske javne službe.

    S tem ko se potniki ne validirajo, izvajalec tudi ne pridobi verodostojnega podatka o številu potnikov na posamezni liniji ter zato ne more prilagajati števila in vrste vozil dejanskim okoliščinam,« so zapisali.

    Z globo, na katero se nanašajo predlagane spremembe, se kaznujejo tisti brez veljavne vozovnice, uporabniki imenske vozovnice, ki se ne identificirajo, in uporabniki ponarejenih vozovnic.

    Spremembe odloka, za katere občina predlaga sprejetje po hitrem postopku, tudi ne predvidevajo več obvezne uniforme za kontrolorje, ki preverjajo veljavnost vozovnic. Kot so pojasnili na občini, so lahko kontrolorji v tem primeru učinkovitejši - med drugim zato, ker kršitelji ne bodo mogli več računati na to, da bodo kontrolorje pravočasno opazili in avtobus še pred nadzorom zapustili. Če kontrolorji ne bodo uniformirani, se bodo morali izkazati z identifikacijsko kartico.

    V spremenjeni odlok bi vključili tudi določbo o možnosti plačevanja vozovnic s plačilno kartico Visa ali Mastercard, kar so na avtobusih LPP omogočili konec leta 2023. Plačevanje je mogoče tudi z mobilno aplikacijo.

    Občina predlaga tudi obvezne ogrevane sanitarije s toplo in hladno vodo na vseh rednih končnih postajališčih ne glede na dolžino linije. Trenutno veljavni odlok določa, da pri linijah, krajših od 15 kilometrov, zadoščajo kemične sanitarije na eni od končnih postaj.

    Med predlaganimi spremembami sta tudi nova določba, da morajo imeti končna avtobusna postajališča koš za smeti, in ukinitev določbe, da mora biti vsako avtobusno postajališče osvetljeno.

