Nepooblaščeni vpogledi v zdravniške dokumente

Vdori v občutljive zdravstvene podatke

Neopravičljiva radovednost

Ministrstvo za zdravje je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor s sklepom zahtevalo uvedbo izrednega notranjega nadzora varstva osebnih podatkov, s čimer ugotavljajo domnevne nepravilnosti pri vpogledu v zdravstveno dokumentacijo pacientov. Nadzor naj bi se začel v začetku tega tedna, poroča Večer . Uvedbo nadzora so jim v UKC Maribor potrdili.Po neuradnih virih naj bi bil nadzor povezan s primerom pacientke, sodnice okrožnega sodišča, ki se je v osrednji mariborski zdravstveni ustanovi zdravila po brutalnem napadu nanjo sredi junija. Primer je dvignil ogromno prahu in je za zdaj neraziskan. Policija je sicer ovadila partnerja sodnice Ružićeve, sodnica pa ga je vzela v bran in ovadila neznanega storilca.Posebna komisija, ki so jo imenovali v UKC Maribor, naj bi bila preverjala kar 249 strani oziroma več kot 5000 vpogledov v njene izvide. Ugotavljali naj bi bili, ali so zdravstveni delavci in sodelavci sodelovali pri zdravljenju pacientke oziroma ali so nezdravstveni delavci upravičeno vpogledovali v kartoteko. Preverjali naj bi obdobje enega tedna po hospitalizaciji pacientke.Nepooblaščeni vpogledi v kartoteke niso redkost. Izredni nadzor v UKC Ljubljana je pred meseci razkril, da je 16 oseb, zaposlenih v UKC Ljubljana, je decembra 2017 nepooblaščeno vpogledalo v zdravstveno kartoteko tedanje ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc po njenem prihodu na urgenco . »Osebam, pri katerih se je pojavil dvom o utemeljenosti vpogledov v podatke, so bili izdani opomini zaradi varstva osebnih podatkov, varovanja uporabniškega imena, gesla za vstop v računalniški sistem in rednega odjavljanja,« so tedaj pojasnili v UKC Ljubljana.Pred nepooblaščenimi vpogledi v zdravniško dokumentacijo v SB Trbovlje ni bil imun niti nekdanji minister za zdravjein člani njegove družine. »Gre za radovednost zaposlenih. Pogledajo v podatke, da jo potešijo in tukaj se zadeva ponavadi ustavi. Je pa to vsekakor nedopustno, saj se tovrstni podatki lahko tudi zlorabljajo,« je povedal Fakin.V Splošni bolnišnici Celje je 27 nepooblaščenih oseb brskalo po zdravstvenih podatkih posameznih vodstvenih delavcev in članov sveta zavoda, so pred časom poročali na Siolu . Več zaposlenih naj bi brez pooblastil brskalo po podatkih, takrat še kandidatke za položaj direktorice, ki ga je zasedla februarja lani, in, predsednice sveta zavoda celjske bolnišnice, ki je odločal o imenovanju. Poleg samoprijave informacijski pooblaščenki je bolnišnica uvedla delovnopravne postopke, ki so se v enem primeru končali z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pet oseb pa je prejelo opozorila pred odpovedjo.Po slovenski zakonodaji spadajo podatki o zdravstvenem stanju posameznika med tako imenovane občutljive osebne podatke. Zanje veljajo še strožja pravila za njihovo varovanje.