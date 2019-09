FOTO:Neporočeni ironmani so v prednosti

Tekmovalk na zahtevni preizkušnji je bilo 18 odstotkov.

Letos 300 tekmovalcev več kot lani

90-kilometrska kolesarska proga je potekala od Kopra do Milj in Črnega Kala ter z vrnitvijo na izhodišče.

Zaželeni turisti izven sezone

Točno ob 9. uri se je včeraj na koprski plaži razlegel pok štartne pištole. Prvo je bilo na vrsti plavanje.

»Ti mladi fantje še nimajo službe in družine, zato se je težko kosati z njimi. Jaz moram delati osem ur na dan, in ko pridem domov, me čakata otroka in žena. Zato sem super zadovoljen,« je včeraj ob prihodu na cilj na drugi izvedbi Ironmana slovenske Istre komentiral najhitrejši slovenski tekmovalec, ki je zaostal le za prvouvrščenimiz Nemčije.»Vse je teklo gladko, obisk je bil dober, vreme nam je šlo na roko, tako da pričakujem, da bomo licenco za tekmovanje Ironman 70.3 slovenske Istre ohranili,« je povedal predstavnik organizatorja. Nemec Maurice Herwig je, s časom štiri ure in 15 minut, za dobre tri minute izboljšal dosežek lanskega zmagovalca. Za njim pa je, kot rečeno, ciljno črto prekoračil Slovenec Jure Majdič (4 ure in 17 minut). Prva med tekmovalkami – teh je bilo 18 odstotkov vseh – je bila Avstrijka(4 ure in 51 minut). Za najboljšo slovensko žensko uvrstitev pa je poskrbelas časom petih ur.Na Ironmanu 70.3 slovenske Istre, ki obsega polovično razdaljo glede na originalno traso v vseh treh kategorijah (plavanju, kolesarjenju in teku), se je pomerilo 1700 tekmovalcev, kolikor je bilo prostih mest. Prišli so iz 53 držav. Preplavali so 1,9 kilometra po Koprskem zalivu, prekolesarili 90 kilometrov od Kopra do Milj, Ospa, Črnega Kala ter z vrnitvijo na izhodišče, sledil pa je še 21-kilometrski tek od Kopra do Izole in nazaj. Prireditev uradno traja 8 ur in 30 minut. Za varnost je skrbelo okoli 350 rediteljev pa tudi policisti, poleg njih pa je pomagalo še več sto prostovoljcev.»Za nas je uspeh, da smo letošnjo prireditev uspešno izvedli s 300 tekmovalci več kot lani. Želimo si, da bi postala tradicionalna, kot je denimo celovški Ironman, ki traja več kot dvajset let,« je dejal Tomaž Ambrožič. Po njegovi oceni je slovenska Istra izvrstna lokacija, sprejela pa naj bi lahko do 2500 tekmovalcev.»Bilo je super, odlično organizirano, glede na lani sem za kakšnih 15 minut popravil rezultat in verjetno se bom naslednje leto spet udeležil tekme,« je napovedal tekmovalec, ki je triatlonski podvig opravil v dobrih petih urah.Istrski Ironman si je ogledalo več kot 5000 ljudi, zapolnjene so bile tudi hotelske sobe in zasebne namestitve. »Sobe smo imeli razprodane, rezervirane so bile že od maja. Imeli smo italijanske in avstrijske goste. Veseli bi bili, če bi bilo v Kopru še več takih prireditev,« je menil koprski sobodajalec. Zadovoljni so bili tudi gostinci. »V soboto smo imeli vse polno. Lepo je bilo za zaključek sezone,« je pripomnil lastnik restavracije Capra»Vsekakor gre za veliko promocijo naše destinacije. Vse štiri občine slovenske Istre, ki smo tudi sicer podprle prireditev, smo imele tri tekmovalce, ki so na majicah nosili napis Love Istria in so tekmovali vsak v svoji kategoriji,« je omeniliz portoroškega turističnega združenja.