Neposredni prenos na TV Slovenija zahtevajo tudi za shod Patriarhat ubija!

Zatem ko je TV Slovenija prejšnji teden shodu Glas upokojencev radodarno omogočila neposredni prenos na svojem prvem programu, nakar so se morali organizatorji Podnebnega štrajka zadovoljiti s prenosom na tretjem programu, so se danes oglasile tudi feministke iz Delovnega odbora za feminizem v okviru študentskega Društva Iskra. Neposredni prenos zahtevajo tudi za svoj jutrišnji, tradicionalni osmomarčevski shod Patriarhat ubija!, ki se bo začel ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Spomnimo, ob prenašanju upokojenskega shoda, na katerega so v Zvezi društev upokojencev Slovenije reagirali z zahtevo, da bi bili tudi sami deležni enourne oddaje na nacionalki (zveza namreč Ruparjevega shoda ni podprla), je TVS objavila, da se je tamkajšnje vodstvo odločilo, da bodo prenašali vse pomembnejše javne shode in proteste, ki pa morajo biti organizirani v skladu z zakonodajo.

»Še vedno zahtevamo prenos feminističnega protesta v živo na javni RTV! Od Radiotelevizije Slovenija zahtevamo, da zagotovi enako in pravično obravnavo,« so zapisale organizatorke jutrišnjega shoda. »Osmi marec ni dan praznovanja in slavja, ampak dan upora, štrajka ter protestov. Na protestu ob 8. marcu bomo zahtevale, da se s patriarhatom soočimo. Od pristojnih institucij bomo zahtevale ukrepe, od družbe pa, da spolnega nasilja ne tolerira več.«

Kot dodajajo, gledalci pravzaprav ne bi bili posebno prikrajšani, nasprotno. »Verjamemo tudi, da bi prenos našega shoda mnogo pripomogel k pestrosti televizijskega programa, saj smo za 8. marec na sporedu prvega in drugega programa v popoldanskih urah zasledile zgolj ponovitve že predvajanih oddaj, celo ponovitev Nedeljskega popoldneva.«

Informiranje vseh Slovenk in Slovencev o pojavnosti nasilja nad ženskami je ključnega pomena, poudarjajo. Prenos shoda v živo je, kot zapišejo, »brez dvoma v javnem interesu!«

Če ga ne bo in bodo na Kolodvorski raje predvajali že videne oddaje, bodo to razumele kot namerno diskriminacijo žensk. Zatrjujejo, da je shod prijavljen pri pristojnih organih, dodatne informacije za potrebe tehnične izvedbe v primeru prenosa v živo pa ertevejevcem z veseljem še sporočijo.