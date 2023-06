Nepravilnosti pri poslovanju občin Črenšovci, Komenda in Zreče v letu 2021

Računsko sodišče RS je pri pregledu poslovanja občin Črenšovci, Komenda in Zreče v letu 2021 ugotovilo nepravilnosti, ki se med drugim nanašajo na pripravo proračuna in zaključnega računa proračunov občin ter izvrševanje proračunov občin. Vsem trem občinam je računsko sodišče izreklo negativno mnenje in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Revizorji računskega sodišča so pri vseh treh občinah ugotovili pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, pa tudi nepravilnosti pri postopkih prodaje oziroma menjave zemljišč in oddaje prostorov v najem, so sporočili z računskega sodišča.

Obenem revizorji v revizijskih poročilih poudarjajo, da občine v nekaterih primerih niso pripravile investicijske dokumentacije, na področju nepridobitnih organizacij in ustanov pa so bila sredstva prejemnikom dodeljena in izplačana brez javnega razpisa oziroma javnega poziva.

Zreče. FOTO: arhiv Delo

Občina Črenšovci in občina Zreče v proračunu nista imeli zagotovljenih dovolj sredstev ob prevzemu in plačilu obveznosti. Občina Komenda in občina Zreče pa nista zagotovili popolnega in pravočasnega pobiranja prihodkov od najemnin in uporabnin iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun.

Kršitve pri zadolževanju

Pomembnejše ugotovitve na področju zadolževanja, ki so podrobneje zapisane v javno objavljenih revizijskih poročilih, so pri občini Črenšovci, in sicer da zadolžitve iz finančnega najema ni načrtovala v odloku o proračunu občine in pred sklenitvijo pogodbe o finančnem lizingu ni pridobila soglasja ministrstva za finance.

Črenšovci. FOTO: Jože Žerdin

Občina Komenda se je po navedbah računskega sodišča dolgoročno zadolžila pri osebi zasebnega prava, katere ustanoviteljica je in katere dejavnost ni dajanje posojil, občina Zreče pa se je dolgoročno zadolžila pri fizični osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, obenem pa tudi posodila denarna sredstva športnemu društvu, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih.

Ob izdaji treh revizijskih poročil so na računskem sodišču poudarili še, da občina Črenšovci v letu 2021 ni imela podžupana, občina Komenda pa je ustanovila dva zasebna zavoda, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih in ustanovila gospodarsko družbo PC Komenda z namenom izvedbe investicijskega projekta, ki je namenjen izvajanju tržne dejavnosti in realizaciji dobička na trgu, za kar prav tako ni imela podlage v javnofinančnih predpisih. Pri načrtovanju in izvedbi projekta ustanovitve gospodarske družbe PC Komenda občina Komenda ni spoštovala načela gospodarnosti in ni izvajala nadzora nad njenim poslovanjem, so navedli pri računskem sodišču.

Komenda. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Računsko sodišče je od občine Komenda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, Občini Črenšovci in Zreče pa sta med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejeli ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.