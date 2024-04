Neprimerljivi šolski sistemi, ocene pa štejejo enako

V nadaljevanju preberite:

Kandidati za vpis v srednjo šolo imajo danes do 15. ure čas, da svojo prijavo prenesejo na drugo srednjo šolo. Štejejo le (visoke) ocene. Te so neprimerljive že med slovenskimi, kaj šele tujimi šolami. Ravnatelji so že večkrat povedali, da iz nekaterih držav učenci kljub visokim ocenam ne znajo skoraj ničesar, a ta ocena pri vpisu v srednjo šolo prav tako šteje. Enotnega merila za pretvorbe ni, šolski sistemi in standardi znanja pa so zelo različni.

Devetošolka, ki je svoje osnovnošolsko izobraževanje začela v Nemčiji, razmišlja, da bi prijavo prenesla. Sedmi razred je namreč še opravila v Nemčiji, nato se je družina preselila nazaj v Slovenijo. Prvo leto je imela status priseljenke, zato ni bila ocenjena oziroma so ji v spričevalo vpisali le petice. Letos, v devetem razredu, kaže, da bo imela zaključene same petice, osvojila je tudi zlati priznanji na tekmovanjih iz nemščine in angleščine, ki pri vpisu ne štejeta. Rada bi se vpisala na eno bolj zaželenih ljubljanskih gimnazij. Zaradi ocen, ki so jih pretvorili iz nemškega spričevala iz 7. razreda, bo verjetno imela premalo točk, čeprav jih je samo sedem manj od vseh možnih.

Ravnatelj gimnazije Ledina Roman Vogrinc je pojasnil, da ocene pretvarjajo svetovalne službe srednjih šol, kar je problematično: »Šolski sistemi so zelo različni, prav tako so zelo različno zahtevni. Dobro bi bilo, da bi imeli neke eksperte, ki bi odločali o pretvorbi ocen. Ker svetovalna služba posamezne šole ne more študirati posebnosti različnih šolskih sistemov in preračunavati ocen. V tem trenutku je na naši šoli 80 preveč vpisanih in imamo ogromno drugega dela. Se pa tudi mi danes ukvarjamo prav s tem vprašanjem, k nam namreč želi ruski kandidat.«