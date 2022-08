Neprimerno kratek čas za organizacijo izdaje testov

Od danes so za učence, dijake in študente v lekarnah na voljo hitri testi za samotestiranje, ki bo ob trenutnih epidemičnih razmerah zanje prostovoljno. Obisk v lekarnah se je že povečal.

Vsak učenec, dijak, mladostnik, vključen v zavod za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter študent je od danes mesečno upravičen do prevzema desetih brezplačnih testov za samotestiranje na novi koronavirus. Sredstva za njihov nakup bo vlada zagotovila iz proračuna.

Upravičenci teste pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Študenti morajo predložiti še potrdilo o šolanju in osebni dokument. Tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, pa potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Povečano zanimanje

V enotah Lekarne Ljubljana so v dopoldanskem času zaznali povečano zanimanje za izdajo testov HAG. Do 13. ure so izdali med 200 do 500 testov na enoto, odvisno od velikosti in lokacije enote. Težav pri izdaji testov niso zaznali.

»Vse enote Lekarne Ljubljana imajo zaenkrat na zalogi dovolj testov. Prav tako so testi na voljo za naročanje pri veletrgovcih z zdravili,« so sporočili in izpostavili, da so imeli za organizacijo izdaje brezplačnih testov na voljo neprimerno kratek čas, saj je bil Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 z navodili za izdajo testov v Uradnem listu objavljen šele minuli petek popoldne. Izvajalci lekarniške dejavnosti tovrstna navodila in odloke za uspešno izvajanje ukrepov v prihodnje potrebujemo in pričakujemo občutno prej, so še zapisali v ljubljanski Lekarni.

V Lekarniški zbornici Slovenije so spomnili, da je vlada v četrtek med upravičence do brezplačnih hitrih testov nepričakovano umestila tudi študente, »kar je bilo prvotno predvideno z oktobrom«. Zato so pred današnjim izdajanjem testov vljudno prosili za razumevanje vseh upravičencev, saj lahko pride do motene preskrbe s testi. A kot kaže, do tega (še) ni prišlo.