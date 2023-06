Neracionalnost in neumnost postajata sistemski

Včerajšnji dan je med drugim zaznamovalo izglasovanje Slovenije za nestalno članico v varnostnem svetu (VS) OZN. Kandidatura se je pojavila pozno po običajih, ki veljajo v ZN, in na prigovarjanje zahodnih sil, naj se ena država postavi proti Belorusiji. Izglasovanje Slovenije pa je bilo bolj gladko, kot se je pričakovalo, je povzel Ali Žerdin.

Spodobi se reči, da naša država bo in je s tem opažena, imela bo vlogo v varnostnih zadevah, pri tem pa bi bilo dobro zaključiti, je dejal Janez Markeš. Omenil je komentar Janeza Janše, ki ga je ta objavil ob novici o izvolitvi Slovenije, in je bil takšen, kot da bi Janša »popil čaj z normalnimi rožicami, brez alkoholnih dodatkov«. Brez cinizma pri Janši ni šlo, je pa v tem kal resnice, je dodal Markeš. »Slovenija je na šahovnici del igre, ki je ne igra. Dajmo dogodku svoje mesto in ne pretiravajmo z evforijo.«

Pomenljiv – sicer nepreverljiv, a po besedah Žerdina zanesljiv – podatek je, da je edina evropska država, ki Slovenije ni podprla, Srbija. Markeš je priznal, da jo »do določene mere v njenih ravnanjih in skepsi« razume. Omenil je oblikovanje terena za prvo svetovno vojno v Bosni in interese Prusije po odsekanju Srbije od Jadranskega morja. Študiranje tistega obdobja je po njegovih besedah pomembno za razumevanje druge svetovne vojne in zdajšnjih mednarodnih odnosov. »Srbijo smo vedno stiskali, ker je bila ključ do naše osamosvojitve. Ne smemo pozabiti, da je bila srbska raznarodovalna politika na Kosovu sestavni del sil že v 20. letih minulega stoletja. Celo komunistična partija je v svojem programu naredila zelo jasen načrt za sistematično naseljevanje Albancev na Kosovu,« je spomnil Markeš.

Komentatorja sta nato presedlala na konstituiranje sveta RTV Slovenija. Brez poskusa obstrukcij ni šlo, vendar je bila seja na koncu izpeljana. Za predsednika sveta so izvolili Gorana Forbicija, sicer direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). »Če sem dal prej pol komplimenta Janši, ga zdaj vzamem nazaj,« je načel Markeš in se vprašal, kako je mogoče, da direktor RTV Slovenija skliče sejo in se potem pritoži, da nanjo ni bil povabljen. Komentatorja sta se strinjala, da tisto, kar se nam zdi najbolj neracionalno in neumno, zadnja leta postaja sistem.

Ampak zdaj imamo Platformo sodelovanja, društvo, ki ga je ustanovil Anže Logar. Ali lahko ta kaj spremeni, je Žerdin novo kost za glodanje vrgel Markešu. »Na kup so se spravili ljudje, ki nimajo nič povedati, a vendarle govorijo. Nevarno je, da bodo nekoč prevzeli oblast in tudi potem ne bodo imeli nič povedati,« meni Markeš. Idejno od njih ni mogoče nič pričakovati, platforma je predvsem vstopni prostor za tiste, ki ne morejo stopati na pozicije, ki so že zasedene, Logar pa ni nič drugega kot »počlovečen, umirjen in spravni obraz Janeza Janše, kar vedo vsi«, je dodal.

Za konec sta komentatorja pustila po njuni oceni najpomembnejšo temo, zahtevo za odstop ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki sta jo podala Inštitut 8. marec in Glas ljudstva, minister pa jo je zavrnil. Zdaj so na potezi vlada, Golob in državni zbor. »Pokazalo se bo, na kar že več kot eno leto opozarjava, da se v zdravstvu dogaja nekaj globoko sistematičnega, zahrbtnega in preračunanega, ter da o tem obstaja široki levo-desni konsenz,« je dejal Markeš. Naenkrat namreč »vsi dežurni opozicijski tečneži molčijo, ne pomagajo kritizirati Loredana«. »Bitka je neverjetno obvladana, vendar je hkrati pripeta na javno mnenje, ki je vzpostavilo zdajšnjo vlado.« Rešitev spora je po mnenju Markeša lahko samo v referendumu.