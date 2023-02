Nerešena vprašanja bosta državi znali rešiti

Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so nedvomno dobri, nerešena vprašanja pa bosta državi znali rešiti, sta se danes v Zagrebu strinjala predsednika Nataša Pirc Musar in Zoran Milanović. Veliko sta se pogovarjala o prihodnosti pobude Brdo-Brioni, pri vprašanju implementacije arbitražne razsodbe pa si želita dialoga med vladama.

»Stališče Slovenije glede arbitražne sodbe je tukaj jasno, sprejete dogovore je treba spoštovati,« je dejala Pirc Musarjeva med svojim prvim delovnim obiskom v tujini v funkciji predsednice republike. Pozvala je hrvaško in slovensko vlado, da to nerešeno vprašanje začneta reševati s pogovorom, »ker je dialog tista platforma, ki lahko zapre določene probleme«.

Z arbitražno razsodbo o meji med državama je bila prvič določena meja med državama na morju. Za Slovenijo je arbitražna razsodba dokončna in jo izvaja, Hrvaška pa je ne priznava.

Hrvaški predsednik države Zoran Milanović in slovenska predsednica države Nataša Pirc Musar si želita dialoga med vladama. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Pirc Musarjeva je po srečanju z Milanovićem še poudarila, da sta velik del pogovorov namenila pobudi Brdo-Brioni. Pojasnila je, da je bil njen predhodnik Borut Pahor zelo navezan na ta proces in da se je k njegovemu nadaljevanju zavezala tudi sama. »Želim si, da bi Hrvaška in Slovenija vodili dialog med preostalimi državami v regiji,« je izjavila. Po njenih besedah je Slovenija že pri približevanju Bosne in Hercegovine evropskim integracijam dokazala, da lahko igra pomembno vlogo na tem območju.

Pirc Musarjeva je še napovedala, da bi lahko prihodnje srečanje v okviru pobude prvič potekalo zunaj Slovenije ali Hrvaške. Ena od idej je, da bi bilo srečanje v Severni Makedoniji. Pri tem je dodala, da si v sklopu pobude želi odpreti tudi teme, ki »morda niso tako politične ali ideološke«, na primer izseljevanje mladih iz regije.