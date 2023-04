Preberite še:

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga vložena novela zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju predvideva za 1. januar 2025, je za Slovenijo pomemben dogodek, saj nobeni od dosedanjih vlad to ni uspelo. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da sama ukinitev ni težavna, težavne bodo poteze, ki bodo temu sledile. Gre za prevetritev košarice storitev ali – da bo bolj razumljivo – za zmanjšanje zdravstvenih pravic. Kaj sta povedala največja strokovnjaka na tem področju Dorjan Marušič in Maks Tajnikar?