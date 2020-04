FOTO:Nespremenjene premije dopolnilnega zavarovanja

Stroški zdravil se ne znižajo



Zmanjšanja škod še ni

Ljubljana – Redni ambulantni pregledi so odpovedani, nenujne operacije so preložene na nedoločen čas, zobozdravniki in okulisti sprejemajo le nujne primere, … Bodo torej v času, ko državljani številnih zdravstvenih storitev ne morejo koristiti, morda znižale cene premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih zavarovalnice lani precej zvišale – Vzajemna za kar slabih 12 odstotkov na 35,67 evra V Generaliju, ki je pred nedavnim prevzel Adriatic Slovenico, vpliva koronavirusa na obseg doplačil, ki jih poravnavajo za njihove zavarovance, še ne zaznavajo, saj račune prejemajo z zamiki. Predvidevajo, da bo večji del doplačil nastajal tudi v izrednih okoliščinah, ki smo jim zdaj priča: zdravila izdajajo, nujne storitve se izvajajo …»Nenujne zdravstvene storitve, ki jih v teh dneh zdravstvo ne izvaja, so zgolj preložene. Po tem, ko bodo vzpostavljene normalne okoliščine, jih bodo zdravstvene ustanove izvedle z višjo prioriteto in bodo kot takšne bremenile tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« so pojasnili v Generaliju.V Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, se zavedajo posebnosti sedanjih razmer, vezanih na epidemijo covida-19 in stisk, s katerimi se spopadajo ljudje na eni ter zdravstveni sistem na drugi strani. Spremljajo in analizirajo dogajanje, ki neposredno vpliva tudi na izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), ter iščejo rešitve, kako pomagati pri reševanju izzivov, povezanih z omejitvijo širjenja virusa, in spopadanju z boleznijo tako kratkoročno kot tudi dolgoročno. »Vsekakor bomo tako kot do zdaj o morebitnih spremembah DZZ na primeren način obvestili tudi javnost,« so povedali v Triglavu.Poudarili so, da DZZ krije razliko (tudi do 90 odstotkov) do celotne cene zdravstvenih storitev, ki jih v celoti ne pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Med njimi, na primer, že samo kategorija zdravil predstavlja dve petini vseh škod in stroškov celotnega DZZ, zanjo pa že danes lahko napovedo, da se tudi v obdobju epidemije ne bo zmanjšala. Velika večina drugih, trenutno odpovedanih ali preloženih zdravstvenih storitev pa bo po njihovih pričakovanjih izvedena po normalizaciji razmer. Prav tako ocenjujejo, da bo zdravstveni sistem pri spopadanju in odpravi posledic covida-19 dodatno obremenjen z rastjo potreb po zdravstvenih storitvah in z njimi povezanih stroškov.Dodali so, da najnovejše gospodarske napovedi kažejo na velik upad gospodarske aktivnosti in nastanek gospodarske krize, kar še dodatno povzroča pritiske na sposobnost financiranja zdravstvenega sistema. »Pri snovanju interventnih ukrepov je zato smiselno upoštevati vlogo DZZ v zdravstvenem sistemu, ki jo poudarja študija Svetovne zdravstvene organizacije, da ekonomska kriza pri financiranju zdravstvene oskrbe ob odsotnosti učinkovitih proticikličnih virov povečuje pritiske na zniževanje dohodkov javne zdravstvene blagajne iz gospodarske aktivnosti. Pri tem ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje pozitivno vlogo, saj zaradi svoje zavarovalne narave ni močno dovzetno za gospodarske cikle, in kot tako je pomemben dejavnik za uravnavanje stabilnosti financiranja zdravstvenega sistema in njegove likvidnosti ter posledično izvajanja zdravstvenih storitev,« so še povedali v Triglavu.V Vzajemni pravijo, da za zdaj še plačujejo račune za obdobje januar–marec, v katerem še ni bilo mogoče zaznati zmanjšanja škod. »Če bi te začele odstopati, bomo gotovo poiskali najboljše rešitve tako za naše zavarovance kot za zdravstveni sistem,« so zagotovili.Poudarili so, da že in še bodo aktivno sodelovali pri odpravi posledic koronavirusa, tako z vidika posameznika, ki plačuje premijo, kot tudi tega, da je treba vzdržati v finančni stabilnosti tudi zdravstveni sistem: »Po tem, ko koronavirus ne bo več tako močno prisoten, bo treba odpraviti tudi posledice z dogovorom vseh deležnikov v sistemu. Zato je treba pogled usmeriti tudi nekaj mesecev vnaprej.«