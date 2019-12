V nesreči na Primorki lažje poškodovanih pet oseb

Nekaj po 21. uri se je na primorski avtocesti med Logom in Vrhniko zgodila prometna nesreča, so sporočili s policije. Po do sedaj zbranih obvestilih so v nesreči udeležena štiri osebna in dve tovorni vozili. Po prvih podatkih je pet oseb v nesreči lažje poškodovanih, vendar naj bi bi šlo za hujšo nesrečo.



Avtocesta v smeri Kopra je zaprta pri izvozu Brezovica, obvoz je po vzporedni regionalni cesti med Brezovico in Vrhniko.



Na prometno-informacijskem centru za državne ceste in iz policije voznike opozarjajo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.