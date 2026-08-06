Nesreča na Primorki: avtocesta zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, po trenutnih podatkih je dolg tri kilometre in pol. Zastoj nastaja tudi v smeri proti Ljubljani.

Poletni konci tedna so prometno še posebej obremenjeni, kljub ohladitvi, ki prihaja po trenutnem dolgem vročinskem valu, je tudi ta konec tedna pričakovati povečan promet in zastoje na cestah. Prometnoinformacijski center povečano gostoto pričakuje predvsem na glavnih povezavah med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Italijo.

V soboto bo promet izrazitejši iz smeri Avstrije in severne Evrope proti Hrvaški ter slovenski obali, zato so zastoji mogoči na gorenjski in štajerski avtocesti proti Ljubljani ter naprej na primorski, dolenjski in podravski avtocesti. V nedeljo se bo prometni tok predvidoma obrnil: več vozil bo prihajalo iz Hrvaške in z Obale proti Ljubljani, Avstriji in Italiji. Prometni koledar za nedeljo opozarja tudi na konec šolskih počitnic v delih Nemčije in Švice.

Voznikom priporočajo, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere na portalu Promet.si in predvidijo daljši čas potovanja.