Pri nesreči predsednice potrjen sum povzročitve nesreče iz malomarnosti

Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za t. i. odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija.

Preiskava julijskega trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe, je poročal Radio Slovenija.

Pirc Musar: »Zdaj pa je to kar naenkrat problem«

Po njihovih navedbah je Specializirano državno tožilstvo (SDT) potrdilo sum kaznivega dejanja, ni pa še sprejelo odločitve, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za t. i. odloženi pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev. Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je sicer predpisana denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

POP TV je medtem v ponedeljek objavil izsledke policijskega poročila o organizaciji prevoza in varovanja predsednice, ki je pokazalo odstopanje od priročnika Taktika osebnega varovanja. Poročilo se osredotoča predvsem na prvo vozilo v koloni, saj je bil v času nesreče v njem le en policist - voznik. Glede na priročnik pa bi poleg njega v vozilu moral biti vsaj še en varnostnik.

Danes se je na objavo o kršenju priročnika odzvala tudi predsednica Pirc Musar. Kot je dejala za medije, se štiri leta vozi na enak način, »zdaj pa je to kar naenkrat problem«. Vprašala se je tudi, zakaj ni nihče prej opozoril na to. Poleg tega se vsi, ki so varovane osebe po drugi stopnji, po Sloveniji vozijo po enakem režimu, je zatrdila. »Če je ta moja nesreča pripomogla k temu, da se bodo 25 let stare smernice spremenile, potem bom neskončno zadovoljna,« je dejala.

Pravijo, da poročila niso prejeli

Glavni problem je namreč neskladje s smernicami. »Naj policija sprejme zavezujoča pravila in potem se jih bo treba držati. Oni prvi v vrsti,« je dodala. Poleg tega pa tudi policistov ni dovolj. »Imeti vsakokrat policijsko spremstvo, kolikor jaz vem, preprosto ni zneslo,« je dejala.

Zanikala je, da bi vedela za nepravilnosti. »Jaz se s tem ne ukvarjam, zato imam svojo varnostno službo in zato imamo urad za varovanje in zaščito,« je dejala.

V predsedničinem uradu so v dodatnem odzivu navedli še, da z omenjenim poročilom niso seznanjeni, saj ga niso prejeli. Jim je pa policija na njihovo poizvedovanje pojasnila, da gre za poročilo o nadzoru, ki ga je opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Ob tem so v uradu »presenečeni, da je za ugotovitve nadzora izvedel zgolj en medij«.

Policisti varnostniki v službi za varovanje predsednice republike so po navedbah njenega urada seznanjeni s skoraj 25 let starim dokumentom Taktika osebnega varovanja, ki je dokument z določeno stopnjo tajnosti, in ga upoštevajo pri svojem delu. Kot so navedli, gre za strokovni priročnik, ki se zgolj kot pripomoček uporablja poleg dveh zavezujočih tajnih dokumentov, to so Pravila o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija in Načrt varovanja predsednice republike. »Policisti varnostniki predsednice republike sledijo tudi sodobnim tehnikam varovanja, ki se jih učijo in jih redno obnavljajo na strokovnih usposabljanjih, ki jih izvaja policija,« so dodali.

V uradu predsednice so zapisali tudi, da od nastopa njenega mandata policijsko označena vozila niso nikoli stalno spremljala varovane kolone predsednice republike. Vsi varnostniki predsednice republike pa so policisti z vsemi policijskimi pooblastili.