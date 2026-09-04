Predsedničina nesreča je pokazala hude pomanjkljivosti pri delu policije

Nadzor nad delom Policijske uprave (PU) Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju PU Koper. Iz poročila, ki ga je objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je »izostalo vodenje na vseh ravneh«.

Strokovni nadzor je po nesreči predsednice v predoru Kastelec naročil v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. Poročilo razkriva pomanjkljivosti pri vodenju PU Koper. Po mnenju nadzornikov je »izostalo vodenje na vseh ravneh«. Policisti na kraju nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali.

»Na kraju prometne nesreče ni bilo prisotnega starešine, ki bi patrulji nudil strokovno pomoč pri obravnavi in preiskovanju hujše prometne nesreče z udeležbo varovane osebe, čeprav bi bilo to mogoče zagotoviti skladno z določbo prvega odstavka 8. člena akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji,« je zapisano v poročilu.

V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije PU Koper. Kot so ugotovili, je vodja sektorja dobil samo kratko sms-sporočilo brez relevantnih dejstev in okoliščin nesreče, na podlagi katerih bi se lahko odločil za drugačen način ukrepanja oziroma vključitev v nudenje strokovne pomoči, navaja portal.

Prav tako na kraj nesreče ni prišla predstavnica za odnose z javnostjo, ki bi policistom zagotovila strokovno podporo pri komuniciranju. To naj bi po mnenju nadzornikov odpiralo vprašanje smotrnosti in zakonitosti odrejanja pripravljenosti na domu uslužbenki, »saj v konkretnem primeru očitno ni bil dosežen njen namen«, še navaja portal, ki povzema poročilo.

Za poročilo je zaprosila tudi STA. Na Policijski upravi Koper ugotovitev za zdaj ne komentirajo. Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije.

Po navodilu ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije, je ministrstvo pojasnilo sredi avgusta.