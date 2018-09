Nesreče, zapore in zgoščen promet

Delovne zapore

Po podatkih Prometno-informacijskega centra (PIC) je danes zaradi slabega vremena na številnih cestah zgoščen promet. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, in na mestnih obvoznicah. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.Vse udeležence v prometu opozarjajo, da so v večjem delu Slovenije ceste mokre, zato svetujejo dodatno previdnost.Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani se je pred počivališčem Lom zgodaj zjutraj pripetila nesreča. Posledice prometne nesreče so že odstranili, vendar je še vedno zastoj. Tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora proti Ljubljani se je pripetila nesreča. Posledice so prav tako že odstranili, do Ivančne Gorice pa je še vedno mogoče pričakovati zastoje. Prometna nesreča se je zgodila tudi med počivališčem Dul in priključkom Trebnje – vzhod proti Obrežju. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas.Na gorenjski avtocesti bo do predvidoma tretje ure popoldne zaprt uvoz Kranj –zahod proti Karavankam. Obvoz bo mogoč po priključku Naklo. V Kranju pa bodo zaradi rekonstrukcije mostu čez Savo zaprli odsek Kidričeva–Iskra. Obvoz bo urejen po državnih in občinskih cestah.Do 7. oktobra so na štajerski avtocesti predvidene popolne zapore ob delovnikih ponoči ter ob koncih tedna med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter uvoza Trojane v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno s 30-minutnim čakanjem pred predorom vsak teden do 14. oktobra 2018, in sicer v nočeh na srede in na četrtke med 19. in 6. uro, v nočeh na nedelje pa med 21. in 5. uro. Predvidoma do 3. oktobra bo zaprt izvoz Jesenice – zahod iz smeri Ljubljane.