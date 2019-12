Nestrpnost ne izvira iz oglasa, temveč iz odzivov nanj

Po začetku oglaševanja je oglas izzval precejšnjo aktivnost v javnosti v obliki nestrpnih komentarjev na socialnih omrežjih in neprimernih pozivov družbi LPP, Javnemu zavodu Turizem Ljubljana in MOL.



Ljubljana – Zagovornik načela enakosti je prepričan, da je Ljubljanski potniški promet (LPP) z odstranitvijo oglasov Zavoda Živim s svojih avtobusov kršil prepoved diskriminacije. Na ugotovitveno odločbo, v kateri so javno podjetje pozvali, naj oglase vrne, se je LPP pritožil. Upravno sodišče o zadevi še ni razsodilo.Nestrpnost ne izvira iz oglasa, ampak se je začela stopnjevati iz odzivov nanj, so pravni strokovnjaki organa zagovornika načela enakosti ugotovili po proučitvi pritožbe Zavoda Živim. Slednji se je na zagovornika obrnil v prepričanju, da jih je LPP s svojim ravnanjem zaradi različnih verskih in političnih prepričanj prikrajšal za pravico do svobode izražanja in svobode vesti oziroma veroizpovedi, kar je v nasprotju tako z zakonom o varstvu pred diskriminacijo kot z ustavo.Zavod Živim je decembra lani, za dobo dveh mesecev, najel oglasni prostor na vozilih javnega prevoza v prestolnici. Na zadnji strani avtobusov je bil oglas, sestavljen iz treh fotografij. Kot piše v odločbi zagovornika, je zgornja simbolizirala ljubečo družino z majhnim otrokom, na njej so bili spletni naslov in besedili »Živim!« ter »Imamo radi življenje!«, spodaj levo je bila fotografija ženske, ki žaluje, z besedilom »Žalujem za svojim otrokom …« in »Stopi iz tišine« ter telefonsko številko, desno pa ženska, ki v rokah drži test za ugotavljanje nosečnosti, druga telefonska številka ter napisa »Pokliči« in »Nikoli nisi sama«.»Kmalu po objavi oglasa na avtobusu se je na twitterju oglasil Domen Savič, uporabnik pod psevdonimom Državljan D, z vprašanjem ljubljanski občini, ali mi lahko pojasnite, zakaj na avtobusih LPP dopuščate oglase zavoda, ki nasprotuje splavu? Nekaj dni po tem so oglas odstranili,« je dogajanje strnila, direktorica Zavoda Živim.Pri LPP so pojasnili, da so se za prekinitev pogodbe po devetih dneh odločili, ker je oglas vzbudil negativen odziv in nesoglasja med uporabniki javnega prevoza. Razlog je bil izključno v preprečevanju nestrpnosti in zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov. Poudarjajo, da bi enako ravnali tudi, če bi nekdo objavil oglas s povsem nasprotnimi pogledi, kot jih ima Zavod Živim.Uporabnikom želijo zagotavljati popolnoma nevtralno okolje, v katerem niso izpostavljeni stališčem, ki utegnejo biti v nasprotju z njihovimi osebnimi prepričanji, ter okolje, ki preprečuje razdvojenost in nezadovoljstvo.A je zagovornik načela enakosti v svoji odločbi jasen – ugotavlja, da v oglasu ni nobenega vsebinskega elementa, ki bi lahko zbujal nestrpnost, niti sporočila niso bila podana na nestrpen način. Prav tako niti iz samega oglasa ne izhaja, da bi naročnik v njem kakorkoli neposredno izražal svoja (verska) prepričanja, na primer nasprotoval splavu. Iz vsebine niti ni jasno razvidno stališče, ki ga Zavod Živim zastopa. Naročnik posredno nagovarja ljudi, naj obiščejo njihovo spletno stran oziroma z njim stopijo v stik v zvezi z vprašanji odločanja o rojstvu svojih otrok. V besedilnih sporočilih in simbolni govorici gre za promocijo življenja, torej spodbujanje žensk, da se odločijo za rojstvo otroka.»Taka vsebina sama zase gotovo ne izraža nobene nestrpnosti in prinaša pozitivno sporočilo. Močno je poudarjena svetovalna vloga zavoda, med drugim za tiste, ki žalujejo za svojim otrokom, pri čemer ni omenjen razlog za izgubo otroka, oziroma pomoč za ženske, ki so izvedele za nosečnost, pa se morda še odločajo, ali se bodo odločile za otroka,« piše v odločbi. Po oceni zagovornika je tovrstna dejavnost za nekatere ženske, sploh za tiste, ki so se znašle v stiski ali pa nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnile po nasvet, koristna. »V obravnavanem primeru je ključno tudi, da oglas Zavoda Živim do žensk, ki so se iz kakršnih koli razlogov odločile za umetno prekinitev nosečnosti ali se še odločajo, ne zavzema nikakršnih vrednostnih sodb, jih ne zaničuje, blati ali ponižuje, prav tako nikogar ne hujska, naj ima do njih slabšalni odnos,« še izpostavlja zagovornik.V odločbi se sprašuje še, zakaj bi v državi, v kateri imamo vsi zagotovljeno pravico do svobode izražanja, skušal nekdo zagotavljati popolnoma nevtralno okolje, »sploh nekdo, ki ponuja oglasne površine, ki pravzaprav nagovarjajo najrazličnejše ciljne skupine k določenim aktivnostim (potrošnji, združevanju …) in je njihov primarni namen zbuditi pozornost«.Hkrati pa je LPP navedel nekaj konkretnih primerov, ko se tega ni držal – na avtobusih so bila objavljena sporočila Slovenskega veganskega društva, ki promovira veganstvo in pravice živali in torej aktivno nasprotuje mesojedcem, pa tudi oglasi Perutnine Ptuj. »Gotovo je mogoče pričakovati, da oglas za salamo Poli pri veganih zbuja stališča in občutja, ki nasprotujejo njihovemu prepričanju,« ugotavlja v poročilu in dodaja, da edino merilo nevtralnosti ne sme biti odsotnost pritožb., zagovornik načela enakosti, meni, da je spodrsljaj, ko se krati uporaba oglaševalskega prostora na tako arbitraren in diskriminatoren način, še vedno mogoče odpraviti. »Tudi v nadaljnjih postopkih bomo pri odločitvi vztrajali in jo branili. Diskriminacije, kot jo je v tem primeru povzročil LPP, ne smejo postati dopustne. Kot zagovornik načela enakosti pozivam vse, da dosledno spoštujejo načelo prepovedi diskriminacije, tudi kadar sami niso neposredno prizadeti.«Pri LPP se z odločbo zagovornika načela enakosti ne strinjajo in so se nanjo pritožili na upravno sodišče. »Za presojo vsebinske ustreznosti oglasnih sporočil na avtobusih se smiselno uporablja stališče podjetja, da se ne sme omogočiti oglaševanja, ki bi bilo v nasprotju s predpisi, moralo ali bi vzbujalo kakršnokoli nestrpnost. Po začetku oglaševanja je oglas izzval precejšnjo aktivnost v javnosti v obliki nestrpnih komentarjev na socialnih omrežjih in neprimernih pozivov družbi LPP, Javnemu zavodu Turizem Ljubljana in MOL, tako k odstranitvi kot nadaljevanju izvajanja oglaševanja, kar je v nasprotju s prej navedenim stališčem,« so nam odgovorili pri LPP.