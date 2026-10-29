Netanjahu: »Hvala, dragi prijatelj Janez Janša!«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes v odzivu na čestitko premiera Janeza Janše za zmago stranke Likud na izraelskih parlamentarnih volitvah sporočil, da ceni njuno prijateljstvo. Prepričan je, da sta skupaj odprla novo poglavje v odnosih med državama in dodal, da si želi Janšo kmalu sprejeti v Jeruzalemu.

»Hvala, dragi prijatelj Janez Janša! Globoko cenim tvoje tople čestitke in tvoje trdno prijateljstvo. Skupaj smo odprli novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki temelji na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in odločenosti, da prijateljstvo pretvorimo v konkretne dosežke,« je na omrežju X zapisal Netanjahu.

»Veselim se našega nadaljnjega tesnega sodelovanja in tega, da te bom kmalu lahko sprejel v Jeruzalemu,« je dodal.

V Izraelu so v torek potekale parlamentarne volitve, na katerih po skoraj vseh preštetih glasovih v prednosti ostaja desni blok Netanjahuja, ki je osvojil 53 sedežev. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota pa je osvojila 48 sedežev.

Nobeden od blokov si tako ni zagotovil večine, zato se obetajo težavna pogajanja za oblikovanje koalicije.

Janša je v sredo na omrežju X nemudoma čestital Netanjahuju in stranki Likud, ki je osvojila največ poslanskih sedežev. »Cenimo dialog in dolgoletno prijateljstvo med našima državama. Iz srca želimo mir in varnost prebivalcem Izraela ter boljšo prihodnost za celotno regijo,« je še zapisal slovenski premier.