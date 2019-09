FOTO:Neugledne, zastarele, nekatere celo še iz časa rajnke Avstro-Ogrske

»Urejenost železniških postaj in storitve na njih ter s tem tudi prijaznost do potnikov se še zdaleč ne morejo primerjati z urejenostjo v razvitejših državah.« Tako o podobah številnih železniških postaj meni eden izmed naših sogovornikov. Nekatere so sicer doživele posodobitve, obstajajo tudi svetle izjeme, a to za spodbujanje javnega prevoza pri nas zagotovo ni dovolj.»Transport je eden izmed elementov v verigi vrednosti za goste oziroma turiste. Najpomembnejši v tej verigi so prenočišča in hrana, pri transportu pa je ključno, da je cenovno ugoden, dostopen in preprost,« pravi Maja Uran Maravić, redna profesorica na ...