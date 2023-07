Danijel Bešič Loredan odstopil, Erik Brecelj se mu zahvaljuje

Da Danijel Bešič Loredan ne uživa več popolnega zaupanja predsednika vlade Roberta Goloba, se je kazalo sicer že dlje časa, danes sta po po naših informacijah opravila resen pogovor, na katerem naj bi Bešič Loredan podpisal odstopno izjavo.

Koalicijski partnerji so bili o njegovem odhodu že obveščeni, pred javnost pa bo Golob stopil ob 16. uri.

Izjavo predsednika vlade Roberta Goloba boste lahko spremljali v videu:

Prvič je bilo trenja zaznati že, ko se je minister za zdravje januarja v prisotnosti predsednika vlade kar dvakrat opravičil ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Nov udarec za ministra je sledil, ko je predsednik vlade pod svoje okrilje prevzel strateški svet. To je menda storil, da bi se javnosti dokazalo, da se z reformo res misli resno, v resnici pa se ob tem nihče ni mogel znebiti vtisa, da je bila s to potezo ministru izražena nezaupnica. Kot tretji večji dogodek, ki nakazuje, da predsednik vlade vleče svoje niti, pa se je zgodil aprila, ko je poslanska skupina Gibanja Svoboda vložila novelo zakona, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

To se je zgodilo čez noč: še nekaj dni pred tem je Bešič namreč dejal, da ukinitev bo, a na daljši rok. Glede tega so si očitno premislili, ko jim je začela padati javnomnenjska podpora, hkrati pa so se zgodile napovedane podražitve premij. Prav Golob naj bi bil tisti, ki je zadevo glede ukinjanja zavarovanja pospešil.

Precej nenavadno je tudi, da včeraj – ob tem, ko se je zgodil zgodovinski dan v zvezi s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ni stopil pred kamere.

Erik Brecelj, prvi mož Strateškega sveta, ki ga je naš klic ujel ravno po prihodu iz operacijske dvorane, je informacijo o odstopu ministra dobil od novinarke ene od televizij. »Če to drži, se mu zahvaljujem,« je dejal Brecelj, ki je odstop Bešiča Loredana predlagal že večkrat.