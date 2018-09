Neuradno: Japonski Kotobuki oddal ponudbo za Elan Invento

Japonska družba Kotobuki je po neuradnih podatkih oddala ponudbo za Elan Invento, podjetje za inženiring športnih objektov, so nam povedali dobro obveščeni viri. Gre za globalno podjetje, neposrednega tekmeca Elana Invente. V Elanu tega ne komentirajo. Celotni Elan je naprodaj, ta teden smo pisali, da se pri prodaji zatika. Še najdlje je prišel postopek prodaje hčerinskega podjetja Elan Inventa, kjer je Elan 80-odstotni lastnik, preostalih 20 odstotkov ima v lasti upravljavec državnih pokojnin Kad. Ponovni poziv morebitnim ...

