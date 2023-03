Magna seli proizvodnjo v Gradec

V nadaljevanju preberite:

Multinacionalka Magna, ki je leta 2019 zagnala lakirnico v Hočah, zapira lakirnico v Hočah. Predstavniki podjetja so ob 14. uri začeli pogovore s predstavniki zaposlenih, kasneje naj bi se sestali tudi s predstavniki ministrstva za gospodarstvo. Kakšna pojasnila so podali v Magni? Kaj pravijo predstavniki delavcev? in kaj župan občine Hoče-Slivnica?