Preobrat: večina proti noveli o parlamentarni preiskavi, kvorum dosežen

Po prvih preštetih glasovnicah z današnjih referendumov je kazalo, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. To je bilo najbolj prepričljivo pri posvetovalnem referendumu o socialni pomoči, najbolj izenačen pa je bil izid pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pri slednjem je proti koncu preštevanja prišlo do preobrata, izid je postajal vse tesnejši in se nato prevesil v prevlado proti.

Predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe so zadovoljni z visoko udeležbo na štirih referendumih in z zavezništvi, ki so jih vzpostavili med kampanjo. Zavrnitev zakona o parlamentarni preiskavi je po njihovi oceni velik dan za demokracijo, vzpostavljena zavezništva pa bodo prav prišla pri referendumu o interventnem zakonu, napovedujejo.

»Ljudje so povedali oblasti, tako kot je treba vsaki oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov,« je povedala predstavnica Zavoda Open Barbara Rajgelj.

Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec se je po objavi delnih rezultatov referendumov zavezal, da bo koalicija ne glede na usodo zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi nadaljevala s pregonom korupcije. Predsednica SLS Tina Bregant je medtem izrazila zadovoljstvo nad visoko volilno udeležbo.

Janša: V glavnem smo naredili test zdrave pameti Premier in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov današnjih referendumov ocenil, da smo glede na rezultate »v glavnem naredili test zdrave pameti«. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer pa je današnje referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Janša je dejal, da so veseli visoke udeležbe in se zahvalil volivcem, ki »so resno vzeli dejstvo, da je njihov glas najmočnejše orožje demokracije«. Komentiral pa je tudi referendumsko kampanjo: »Kljub temu, da smo vsega vajeni, je človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj sto tisoč ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj – dobrodelno društvo?« Z vidika vprašanja, kako »neka pretirana moč propagande vpliva na javno mnenje, ima Slovenija še pač velike težave glede na stanje v mnogih drugih razvitih demokracijah«, je dejal Janša tik pred objavo neuradnih delnih izidov zakonodajnega referenduma, po katerih se je izid obrnil v prid nasprotnikov uveljavitve novele zakona o parlamentarni preiskavi.

Prvak opozicije Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic poudaril, da so volivci »zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije«. Ocenil je, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi. »Danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi,« je v izjavi za medije še povedal Golob. »Danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija,« je poudaril predsednik Svobode Golob, ki je dejal, da je na rezultat ponosen.

Po 98 odstotkih preštetih glasovnic se je pokazalo, da je večina volivcev glasovala proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za je glasovalo 49,14 odstotka glasov, proti pa 50,86 odstotka

Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi rtv-prispevka je za glasovalo 50,50 odstotka, proti pa 49,50 odstotka volivcev.

Na referendumsko vprašanje, ali podpirajo pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, je odgovorilo za 61,94 odstotka, proti pa 39,06 odstotka volivcev.

Za omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in EU je glasovalo 55,69, proti pa 44,31 odstotka, kažejo prve preštete glasovnice.

Volilna udeležba je bila za novelo zakona o parlamentarni preiskavi po zadnjih podatkih 53,26-odstotna, za preostale tri pa rahlo nižja. Možnost predčasnega glasovanja je izkoristilo 75.401 volivcev oziroma 4,44 odstotka volilnih upravičencev.

FOTO: Voranc Vogel

O čem smo glasovali?

Volivci so danes na zakonodajnem referendumu odgovarjali na vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?«

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti temu glasovala večina volivcev, ki bodo glasovali veljavno, pod pogojem, da bo proti glasovala najmanj petina volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati najmanj 339.706 volivcev.

FOTO: Voranc Vogel

Preostali trije današnji referendumi so posvetovalni. Volivci so odgovarjali na vprašanje, »ali so za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

Drugo referendumsko vprašanje se je glasilo: Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela?« Prav tako so se izrekali o vprašanju, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.