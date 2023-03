Neuradno: SDS danes vlaga interpelacijo proti celotni vladi

Kot smo poročali v začetku tedna, je SDS sprejela odločitev, da bo vložila interpelacijo proti celotni vladi. Vložili pa naj bi jo še danes. Natančna vsebina še ni jasna, a naj se ne bi nanašala le na ukinitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak tudi na kadrovanje in zdravstvene razmere.

Da se v SDS pripravljajo na to potezo, je bilo razumeti že iz besed prvaka SDS Janeza Janše na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ko je na vprašanje o morebitni podpori interpelaciji ministrice za kulturo – o tem je razmišljala NSi, a sama ni imela dovolj podpisov – dejal, da »bi bila interpelacija zoper ministrico upravičena, ali pa zadostna, ali pa dovolj močan odziv do časa, dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade«.

Kasneje je tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve poziv k interpelaciji proti celotni vladi uvrstilo na seznam svojih aktivnosti. »Mislim, da se vsi zavedamo, da ne gre le za ukinitev muzeja, pač pa za poskus degradacije oziroma ukinjanja rezultatov osamosvojitve. Muzej je tukaj samo simbol,« pa je Janša prejšnji teden spregovoril za POP TV in kot primer navedel še govor predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič o izbrisanih.

Predvidoma jo bodo vložili le poslanci SDS – po poslovniku interpelacijo lahko namreč vloži najmanj deset poslancev –, saj poslanci NSi o tem še niso bili obveščeni in so bili sicer do napovedi SDS tudi zadržani. Navajali so, da bo pomembno, koga bodo v SDS predlagali kot kandidata za novega predsednika vlade ob morebitnem glasovanju po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade – sicer glasovanje ni mogoče.

V SDS sicer odgovarjajo, da so dobrodošli.