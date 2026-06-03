Neuradno: Tanja Fajon se vrača na Radio Slovenija

Več naših virov je potrdilo, da se utegne Tanja Fajon, sicer nekdanja novinarka RTV Slovenija, vrniti na delovno mesto k nekdanjemu delodajalcu. V službi za stike z javnostjo na RTV Slovenija naših informacij niso niti potrdili niti zanikali. Fajonova je sicer trenutno na dopustu.

Izvedeli smo, da naj bi se Fajonova vrnila na tretji program Radia Slovenija ARS, kjer je bila zaposlena še pred nastopom mandata evropske poslanke v Bruslju. Neuradno se je Fajonova že zanimala glede postopkov o ponovni zaposlitvi, vendar tega postopka še ni sprožila. V njenem primeru so bile, podobno kot pri Mojci Šetinc Pašek, nekdanji poslanki in novinarki TV Slovenija, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja na RTV Slovenija v mirovanju.

Na vprašanje, ali te informacije držijo, so na RTV odgovorili: » V zvezi z vprašanjem o Tanji Fajon pojasnjujemo, da se za osebe, ki so med opravljanjem poslanske oziroma ministrske funkcije imele mirujočo pogodbo o zaposlitvi, uporabljajo določbe Zakona o poslancih. Zakon v 37. členu določa, da ima poslanec po prenehanju mandata pravico, da se v treh mesecih vrne na delo. Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za ministre.«