Neuradno: Ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV Slovenija

Za umik zadržanja naj bi po poročanju medijev glasovali štirje sodniki, in sicer: Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, Marko Šorli in Klemen Jaklič pa menda nista glasovala.

Če so umaknili zadržanje vseh treh členov, to pomeni, da se lahko novi 17-članski svet RTV Slovenija dokončno konstituira, saj ustavni sodniki niso zadržali člena, ki je govoril o postopkih imenovanj novih članov.

V 15 dneh po konstituiranju mora nato izvesti tudi razpis za novo upravo, ki bi nadomestila zdajšnjega generalnega direktorja.

Več sledi ...